Colaboración público-privada
Valga pone la primera piedra de una residencia: 150 plazas, unidades convivenciales y un centro de recuperación de ictus
La empresa Serge invertirá entre 10 y 12 millones de euros en un complejo también de formación e investigación y que prevé un concierto con la Xunta
La conselleira de Política Social espera «fijar pronto» una reunión con el Concello de Cambados
La empresa Serge cerró recientemente la compra de los 9.000 metros cuadrados necesarios en Gándara (Valga) para la apertura de una nueva residencia de mayores con 150 plazas que, además, busca convertirse en un centro de formación homologada y de investigaciones universitarias relacionadas con la gerontología y la dependencia, así como en un centro de rehabilitación de personas que han padecido ictus, algo que resultaría pionero.
Realizará una inversión de entre 10 y 12 millones de euros para la puesta en marcha de un modelo asistencial vertebrado en unidades convivenciales; diferente a lo tradicional de crear enormes instalaciones comunes. Así, los residentes se dividirían en grupos de entre 25 y 30 personas, según sus necesidades y situación, y cado una tendrá su comedor, salón…
Todo esto lo explicó Óscar Neira, el consejero delegado de esta firma lucense del sector y de capital cien por cien gallego, que espera iniciar las obras para 2027, pues ya han empezado los trámites urbanísticos para conseguir la licencia municipal.
Fue durante un acto que contó con la conselleira de Política Social, Fabiola García, pues la previsión es alcanzar un concierto para ofertar algunas plazas públicas, aunque todavía no se ha determinado el número.
«La Xunta siempre respaldará este tipo de proyectos de colaboración público-privada» y también que «los mayores tengan libertad para elegir» donde pasar esa parte de la vida, explicó García, recordando medidas como el Bono Coidado no Fogar, el SAF o las 24 nuevas residencias anunciadas por el presidente autonómico hace un año para este mandato.
Caso de O Salnés y Cambados
Sobre la pregunta de si de O Salnés es una firme candidata, la conselleira respondió que están ultimando el plan tras analizar las necesidades de cada comarca y que será el propio Alfonso Rueda quien desvelará las ubicaciones «tras un análisis muy estricto de las necesidades residenciales que hay en cada comarca de Galicia». También avanzó que serán doce grandes centros residenciales y otras doce satélite, «más pequeñitas».
Asimismo, preguntada por las quejas del Concello de Cambados de que no le recibe tras más de un año solicitando reuniones, la titular de Política Social aseguró que reciben «a todos los alcaldes de Galicia sean del partido que sean» y espera que «muy pronto se pueda fijar esa fecha de reunión para continuar avanzando en la creación de nuevos servicios públicos, como están haciendo otros muchos alcaldes de Galicia», declaró, señalando al de Valga, José María Bello Maneiro.
Este manifestó que con el desembarco de Serge, Valga vivió un «día de alegría y mucha satisfacción» tras «dos años de gestiones» y porque hará posible que «se vayan cumpliendo las expectativas» del Ayuntamiento en la atención a los mayores, dijo, nombrando algunos de los servicios sociales disponibles en la actualidad y señalando otra aspiración: «tener un local para las actividades de mayores». Asimismo se comprometió a «agilizar» en los posible los trámites municipales para que la residencia abra cuanto antes.
En la visita no faltaron trabajadores de Servizos Sociais del Ayuntamiento y algunos vecinos, movidos por la curiosidad.
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