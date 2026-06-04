Fin de semana
La comisión de San Roque de Bamio celebra la II Andaina Corazón de Xiabre
Como broche de la ruta circular de 15 kilómetros habrá bebidas y pinchos gratis
La comisión de fiestas de San Roque de Bamio celebra este sábado la segunda edición de su Andaina Corazón de Xiabre, una ruta en la que irán hasta la mítica cruz y el mirador. El precio estipulado es de 10 euros por persona y el fin es la recaudación de fondos para las celebraciones.
Los interesados en participar pueden anotarse o pedir más información en el teléfono 620 604 856 y la inscripción puede realizarse en el bar La Ponderosa, donde el pago se debe realizar en efectivo, indican desde la comisión.
Desde la organización también explican que se trata de una ruta circular de 15 kilómetros con salida y llegada a la fuente de A Lomba, junto al campo de fútbol del CDBamio.
Durante la ruta se podrá disfrutar de los valores ecológicos del monte Xiabre, así como de vistas panorámicas desde el mirador de la cruz y San Xoán y en medio del trayecto habrá una parada para reponer fuerzas con bebida.
Ahora, como broche de la caminata, la comisión de fiestas de San Roque de Bamio tiene preparada un aperitivo con más bebidas y pinchos gratis para todos los participantes.
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