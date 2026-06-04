Rías Baixas triunfa en los premios Baco con 51 medallas para sus vinos jóvenes

La denominación de origen Rías Baixas ha sido la gran triunfadora en la edición de los premios Baco Cosecha 2025, que acaban de fallarse, tras obtener un total de 51 medallas. «Con este resultado, la D.O. Rías Baixas se posiciona como la denominación de origen más premiada en este concurso de vinos jóvenes, demostrando nuevamente la gran calidad de estos vinos atlánticos», apuntaron desde el Consello Regulador.

Además, desde Rías Baixas destacan que dos de sus vinos consiguieron además dos de las mayores distinciones del concurso: el Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo para la marca con la puntuación más alta del jurado (más de 93 puntos) y el Gran Baco de Oro Nuevas Marcas. A mayores, los caldos de la denominación de origen recibieron otros 23 Bacos de Oro (más de 88 puntos) y 23 Bacos de Plata (más de 84 puntos).

El jurado de la 40 edición de los premios Baco Cosecha 2025 ha estado integrado por un total de cincuenta catadores, todos ellos miembros de la Unión Española de Catadores (UEC), que evaluaron en cata a ciegas las distintas muestras participantes.

Tras varias jornadas de cata celebradas en Madrid el pasado mes de mayo, con un total de 397 vinos a concurso, el 85 por ciento de estos obtuvieron puntuaciones superiores a 85. «De ahí la importancia de este palmarés, que muestra la diversidad y la singularidad del panorama vitivinícola español. Los galardones obtenidos en este certamen, considerado el más veterano dedicado en exclusiva a los vinos jóvenes en España, poseen un gran valor promocional para los mejores vinos jóvenes y suponen un respaldo a su calidad y al trabajo bodegas y productores», defienden desde el Consello Regulador Rías Baixas.

Paco & Lola

Una de las bodegas que mejores resultados ha obtenido es Paco & Lola, de Meaño. Y es que su vino homónimo, Paco & Lola 2025, fue distinguido con el Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo, que distingue a los caldos mejor valorados. «Considerados desde hace décadas como los premios de referencia en España, los Premios Baco constituyen una de las principales plataformas de reconocimiento para las nuevas añadas y una de las pocas competiciones nacionales centradas exclusivamente en valorar la calidad de los vinos de cosecha reciente», sostienen desde Paco & Lola.

Otros premios

Los vinos de Rías Baixas ya suman a día de hoy un total de 118 galardones, «y siempre están presentes en los diferentes palmareses como el vino blanco por excelencia», añaden desde el Concello. «Así lo demuestra la 41 edición de la Guía Gourmets 2026, que eligió a un vino de Rías Baixas como el Mejor Blanco Joven».

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También el Concurso Vin España seleccionó en su podium a 33 Rías Baixas (11 Gran Oro, 11 Oros y 11 platas) sobre todo de añadas 2024 y 2025, pero también se encontraba algún 2023, 2021 y 2028. El Concurso Internacional de Lyon concedió dos platas a esta denominación de origen. A estos resultados hay que sumarle las 32 marcas galardonadas en los Bacchus.