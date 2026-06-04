El PP de Vilagarcía alerta del peligro en la playa de O Campanario por un muro "suspendido en el aire"

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia el «alarmante deterioro» del arenal de O Campanario, «cuyo muro de contención se encuentra literalmente suspendido en el aire y vencido hacia la arena, suponiendo un peligro para los bañistas a las puertas de la temporada de verano».

«Es inasumible que una playa con bandera azul como la de Bamio presente esta falta de seguridad», señala la portavoz popular Ana Granja en un comunicado.

El problema, explican desde el PP, «proviene una vez más de la falta de planificación y la gestión de los recursos públicos por parte del ejecutivo de Alberto Varela». El equipo de gobierno solicitó recientemente un préstamo de 3 millones de euros, de los cuales 250.000 euros estaban destinados específicamente a la puesta a punto de las playas de O Preguntoiro en Vilaxoán y O Campanario en Bamio.

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«Sin embargo, tras siete meses sin haber hecho nada, en el pleno del pasado mes de mayo el gobierno local aprobó una modificación del concepto de esta partida: ahora ese mismo dinero deberá estirarse para atender a todos los arenales del municipio».