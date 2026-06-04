«Miedo» en la flota de la ría de Arousa ante la presencia del alga asiática en «cantidades industriales»

Hace más de un año que los científicos constataron la presencia en Galicia de la peligrosa alga asiática invasora que está arruinando el sur de España y la Consellería do Mar tiene en marcha el proyecto Algasdet con la Universidade de Santiago, una investigación para la detección precoz mediante el ADN ambiental y como paso previo a la adopción de medidas.

Pero la flota de Arousa está «muy asustada» con lo que está viendo en el interior de la ría, levantando con frecuencia parejos plagados de la «Rugulopteryx okamurae» y en «cantidades industriales», perdiendo ya jornadas de trabajo. Creen que el problema no se está afrontado con el ritmo que demanda la salvaje proliferación que están detectando en los últimos meses.

Algunos de los afectados forman parte de la Asociación Nacional de Artes Menores (Anarme) que acaba de echar a andar y que va a solicitar una reunión a la Xunta porque «está claro que algo está fallando en la búsqueda de intentar cauterizar el problema. Además, la información, los protocolos que supuestamente hay para no contribuir a la propagación, no están llegando a los marineros. La gente nos dice que no sabe qué hacer cuando la encuentran y sus cofradías tampoco parecen tener mucha idea de cómo proceder», lamenta uno de sus portavoces.

Restos del alga tras retirarla de unos aparejos en la ría de Arousa. / FdV

Medidas «imposibles»

El Ministerio para la Transición Ecológica ofrece una serie de recomendaciones que tanto esta entidad como otras instituciones están trasladando a las flotas, pero «no tiene en cuenta la realidad de nuestro trabajo. Es imposible limpiar un barco en medio del mar, no podemos dejar los aparejos en contacto con el alga a reposar durante 48 horas en el puerto, tendríamos que tener por lo menos tres de repuesto y las economías no están para este gasto. Además de que hay unos horarios que cumplir y estamos hablando de que vienen en cantidades industriales, con un peso que puede suponer un problema de seguridad».

Curiosamente, esta alga originaria del Pacífico solo presenta un comportamiento invasor en España y su capacidad de colonización es tan extraordinaria que los arousanos que se han topado con ella declaran que «da miedo. La autóctona que es parecida se enganchaba en los aparejos, pero la sacudías y se acaba cayendo, incluso a veces se desprendía ella sola al arriar, pero esta… No hay quien pueda con ella. Un día tuve que vaciar el barco dos o tres veces para poder seguir largando», cuenta Diego Santos.

«Estamos más vigilados que los narcos, ahora también tenemos que ser oficinistas y luego estás cosas… Me da la risa por no llorar», lamenta este profesional, que se dedica al arte del «miño».

Más zonas y más abundante

El también armador de O Grove la vio hace un año por primera vez, pero lo de este invierno le ha metido «miedo» en el cuerpo, sobre todo sabiendo lo que están padeciendo los compañeros del sur: «Si vamos a estar así, es mejor abandonarlo todo».

El problema se extiende por toda Galicia; en la imagen, un caso en la ría de Barqueiro / FdV

«Cada vez la vemos en más zonas y con más abundancia. En la boca de Cambados, en San Vicente, entre la isla de Rúa y A Illa de Arousa… Y en más sitios», aporta Roberto Rial, constatando que aquella primera alerta sobre su presencia en la bocana de la ría de Arousa pasó a la historia. «Ya está dentro y en cantidad. Como te venga… día perdido. Cero capturas. Los aparejos salen del agua poblados del alga prácticamente de punta a punta y los barcos medianos aún podemos meter dentro las redes para limpiarlas, pero como sea una lancha, es inviable. Además, te pasas prácticamente toda la jornada haciendo eso en lugar de pescar», lamenta este marinero. también de O Grove.

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Los testimonios recabados también constatan una gran presencia en el canal de los mercantes del puerto de Vilagarcía, lo cual podría constatar una de las hipótesis de distribución de la «Rugulopteryx okamurae» del sur hacia el norte: cascos contaminados.