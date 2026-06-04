Danza
Medio centenar de bailarinas para despedir el curso en el Auditorio de Vilagarcía
El Centro de Danza Gema Pizarro celebra su Gala Anual de fin de curso
R. A.
El Centro de Danza Gema Pizarro celebra este viernes 5 de junio a las 21,00 horas en el Auditorio Municipal de Vilagarcía su Gala Anual de fin de curso, en la que participan más de medio centenar de bailarinas de diferentes edades. Realizarán diferentes coreografías de baile contemporáneo y clásico.
El pasado mes de abril el centro fue invitado al encuentro del Día Internacional de la Danza celebrado en el auditorio Gustavo Freire de Lugo, donde presentó la coreografía "Escarnio" de Alba Felpete, que representará ahora en Vilagarcía.
Las entradas tienen un coste de 4 euros en las zonas A y B del Auditorio y de 3 euros en la zona C. Y la taquilla estará abierta desde las 17.00 horas.
El Centro de Danza Gema Pizarro cumple 16 años ofreciendo formación en artes escénicas en la capital arousana, bajo la dirección de Gema Pizarro, exbailarina profesional madrileña afincada en Vilagarcía, y que se formó en la Escuela Carmen Roche.
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