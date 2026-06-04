Investigan la aparición de billetes falsos en un comercio de Vilagarcía

La investigación de un presunto intento de fraude a un comercio de Vilagarcía, con la introducción de un billete de 20 euros falso ha derivado en una denuncia contra los agentes que iniciaron las pesquisas por un presunto caso de abuso de autoridad y trato vejatorio. Todo arranca el pasado martes, cuando un establecimiento comercial de Vilagarcía alerta de que una mujer había pasado por el local y, al pagar, había intentado introducir un billete de veinte euros falso.

Nada más tener conocimiento de las circunstancias, la Policía Nacional de Vilagarcía comenzó a buscar a la presunta estafadora en relación con la descripción que le había sido facilitada por la víctima. Sin embargo, durante esas pesquisas, se encontraron con una vecina de Vilagarcía en la calle Rey Daviña que les pareció similar a la descripción que se les había facilitado, aunque el color de pelo era diferente.

Los agentes instaron a la mujer a identificarse y la registraron el bolso en plena vía pública y rodeados de gente, algo que molestó a la mujer, que se sintió humillada y afectada en su dignidad personal, a lo que se sumó que, tras comprobar que no tenía nada que ver con los hechos por los que se sospechó de ella, los agentes no le ofrecieran ni explicación ni disculpa alguna por las molestias ocasionadas, marchándose del lugar sin realizar manifestación alguna al respecto.

Noticias relacionadas

La mujer se mostraba indignada con el trato ofrecido por los policías todavía ayer porque «me trataron como si fuese una delincuente cuando, por la descripción que escuche en sus radios, en lo único que me parecía a la mujer que buscaban era en que llevaba un vestido rojo», una situación que la ha llevado a presentar una denuncia en la propia Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía en el mismo día que ocurrieron los hechos.