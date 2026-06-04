La exposición «Rostros» de Abanca y Afundación llega a las calles de Cambados

El Concello de Cambados, Abanca y Afundación presentan la muestra de calle «Rostros das coleccións de ABANCA e Afundación». El acto de inauguración tuvo lugar este jueves en la plaza de Asorey y contó con la asistencia del alcalde, Samuel Lago; del coordinador institucional de la entidad en Pontevedra, José Luis Romero; del director de zona, Víctor Manuel Moralejo; de la directora de la oficina, María Crestar; y de la responsable de Programas Educativos de Afundación, Carmen Pérez. La muestra se podrá visitar en las calles de Cambados hasta el próximo 28 de junio.

Fuentes de la entidad explicaron que esta muestra invita explorar las diferentes interpretaciones que los artistas hicieron (y hacen) del género del retrato, «a sumergirnos en los recuerdos de las gentes que evocan, en las sensaciones que transmiten y en las nuevas fórmulas que se fueron introduciendo desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, al compás de los movimientos artísticos que se van sucediendo».

Todo ello a través de una selección de obras gallegas pertenecientes a las Colecciones de Arte Abanca y Afundación de artistas como Sotomayor, Ramón Caamaño, Julia Minguillón, María Antonia Dans, Segura Torrella, Maruja Mallo, Laxeiro o Luís Seoane, entre otros.

«Llamamos retrato a la imagen de una persona reproducida en pintura, escultura, dibujo o fotografía, que describe la apariencia y el carácter del individuo representado. A lo largo de la historia del arte, el retrato fue uno de los géneros de mayor prestigio, cuyo interés radica en que no solo se trata de una representación del individuo, sino que también nos habla de las diferentes épocas históricas, sus códigos y sus signos de identidad. Hoy en día, las imágenes de rostros llenan nuestras pantallas, desde las redes sociales hasta las campañas publicitarias, y reflejan nuestra sociedad globalizada y conectada. Los selfies de la era digital democratizan el arte del autorretrato jugando un importante papel en la construcción de las identidades personales y colectivas», profundizaron desde la organización.

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Esta colaboración es parte del proyecto «Corriente cultural», que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo. Gracias a este proyecto, Afundación, la Obra Social de Abanca, «impulsa la capilaridad de la cultura en Galicia, ampliando la oferta artística al otro lado de sus sedes y trasladándola a las villas gallegas para desarrollar también en ellas las actividades de la entidad», siempre según las mismas fuentes.