Sucesos
Un disparo moviliza a varias patrullas de la Guardia Civil en A Illa
Los hechos ocurrieron sobre las 7.00 horas, pero los agentes no consiguieron identificar a nadie
Todavía no había amanecido del todo cuando varias patrullas de la Guardia Civil enfilaban el puente de A Illa a toda velocidad y con los rotativos puestos. El motivo, una llamada de un vecino alertando de que se había escuchado un disparo hacía unos momentos en la zona de Testos. Hasta allí se dirigieron las patrullas, que comenzaron a peinar una amplia zona, incluso, tanteando la colaboración vecinal por si podían haber escuchado o visto algo extraño durante la noche.
Esas idas y venidas de la Guardia Civil hasta bien entrada la mañana no pasaron desapercibidas para los vecinos de A Illa, entre los que se extendieron todo tipo de teorías.
Tras varias horas de investigación y búsqueda, los agentes abandonaban la zona sin haber podido corroborar lo ocurrido, al no detectar ningún indicio que pudiese demostrar que se había originado el tiroteo que se denunció por vía telefónica. De todas formas, se ha abierto una investigación por si aparecen indicios sobre lo ocurrido en los próximos días.
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