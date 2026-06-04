Condenan a un empresario de Meaño a cuatro años de cárcel por vender máquinas de estética falsificadas

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel al empresario de Meaño que vendía máquinas de cirugía estética sin licencia; como autor de delitos continuados contra la propiedad industrial, falsedad en documento mercantil y estafa. Asimismo, deberá indemnizar a las víctimas en algo más de 120.000 euros.

La Sala entiende probado que el sospechoso, en su calidad de administrador de una empresa, importó desde China y comercializó máquinas de cirugía estética rotuladas, sin autorización, con marcas registradas, «lo que generó un perjuicio a los compradores y a la empresa titular de las marcas».

«Los compradores, que regentan clínicas de estética, que habían adquirido las citadas máquinas, a raíz del mal funcionamiento de las mismas o ante la falta de respuesta en el servicio post venta por parte del vendedor, se pusieron en contacto con los laboratorios a fin de obtener información sobre estos aparatos, sin que la marca los hubiese vendido, ni autorizado su venta», subrayan los magistrados en la sentencia.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impone la obligación de indemnizar a las víctimas con un total de 92.665,61 euros y, a la empresa afectada, en concepto de daño moral, con 30.000 euros. Además, acuerda el comiso y destrucción de la mercancía intervenida. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el TSXG.

Cabe recordar que el empresario se enfrentaba a una petición de prisión por parte de la Fiscalía de 12 años y al pago de casi 800.000 euros por responsabilidad civil y multas por haber vendido quince máquinas de cirugía y de importación china sin autorización de la marca y tras falsificar sus certificados para que parecieran las originales.

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Los hechos sucedieron hace diez años, cuando este hombre, que tiene antecedentes penales cancelables, constaba como responsable de una mercantil dedicada a la aparatología médico-estética ubicada en Meaño.