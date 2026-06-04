El Concello de Vilagarcía insiste en el impacto visual de los depósitos de betún aprobados

«Al gobierno local de Vilagarcía no le sorprendió la decisión de la Xunta de Galicia de dar el visto bueno al parque de depósitos de betún en el puerto de Vilagarcía, pero sí le llama la atención que se argumente que no hubo alegaciones, cuando, como es público y notorio y es fácilmente comprobable, el Ayuntamiento sí presentó una advirtiendo de las consecuencias del impacto visual de los depósitos». Así lo ha apuntado el Concello este jueves, después de que la Xunta aprobase la instalación industrial e indicase que no se habían presentado alegaciones contra el mismo.

El Ayuntamiento de Vilagarcía fundamentó su alegación en las dimensiones del parque, ya que en opinión de los técnicos municipales el parque de almacenamiento generará un enorme impacto visual. «Solo uno de los depósitos, de 27 metros de alto por 30 de diámetro, equivale a un edificio de ocho plantas y lo convertiría en una de las principales construcciones de la ciudad. En cuanto al volumen, dentro de ese cubículo entraría entero el palacete de los duques de Terranova, situado a escasos metros del parque», añaden desde Ravella en un comunicado.

El Concello sí presentó alegaciones ante la Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, al igual que hicieron la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y varios colectivos vinculados al mar.

Desde el Concello han señalado que, «aún cumpliendo con la normativa urbanística que afecta al puerto, dos de los depósitos proyectados en la zona 1 tienen una altura de 27 metros, que duplican la altura de los depósitos existentes en la actualidad». De acuerdo con los servicios técnicos, «se considera que inciden en la imagen urbana hacia la calle Valle Inclán, afectando a las vistas próximas y creando una barrera que, dependiendo del punto de visión desde la calle, alcanza unas dimensiones e impacto visual importantes a las personas que recorren la citada vía tanto en vehículo como a pie».

Por eso, y con la finalidad de evitar esos «efectos perniciosos», el Concello de Vilagarcía consideró necesario reducir la altura de tales infraestructuras. Y así lo reflejó en la alegación, de la que se dio cuenta tanto a la Consellería como a la Autoridad Portuaria.

«Desde el gobierno local se sigue insistiendo en que siempre defendió y defenderá el crecimiento del puerto, puesto que es un elemento dinamizador fundamental de la economía local, pero no así ni a cualquier precio». «Toda persona sensata entiende que instalar un depósito de 27 metros de alto por 30 de ancho al pie de la calle Valle Inclán y a escasos metros de un elemento patrimonial como es la Casa de los Terranova no tiene justificación posible».

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En consecuencia, el equipo de Alberto Varela confía en que en las siguientes fases del trámite administrativo de este proyecto sí se tengan en cuenta las alegaciones del gobierno local; unas reclamaciones y argumentos que -está seguro- comparte la inmensa mayoría de los vilagarciáns.