El Concello de Cambados convoca a los sindicatos para negociar la RPT y el presupuesto
El alcalde replica al CSIF: «Lo que pide es ilegal e injusto»
El Concello de Cambados se reunirá el próximo martes con los sindicatos para negociar la modificación de la RPT y el presupuesto. El alcalde, Samuel Lago, confía en alcanzar un acuerdo para poder convocar cuanto antes el pleno de aprobación de ambos documentos.
El también concejal de Persoal también respondió a preguntas de este medio sobre las quejas emitidas hace unos días por el sindicato CSIF, negando la existencia del compromiso que reclama. «No consta ningún acuerdo oficial en el Concello, lo que hubo fue una propuesta. Además, según me indican los asesores jurídicos, lo que piden, elevar a todos los funcionarios al nivel máximo de su grupo, sería ilegal porque sería como una subida salarial encubierta.
Además, con la situación económica habitual no es viable». Asimismo, consideraría «injusta» tal equiparación, dijo, detallando que hay diferentes grados de tareas y responsabilidades dentro de los trabajadores de un mismo grupo.
Con todo, aseguró que espera hablar con esta representación sindical porque «siempre estamos dispuestos a escuchar».
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