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El Concello calcula que la reapertura de la residencia de Vilanova creará «cerca de cien empleos»

El alcalde y la concejala de Servizos Sociais celebran que vuelva la actividad a As Sinas

El alcalde, la concejala de Servizos Sociais y otras autoridades en una imagen de archivo.

El alcalde, la concejala de Servizos Sociais y otras autoridades en una imagen de archivo. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Vilanova

El Concello de Vilanova de Arousa calcula que la reapertura de la antigua residencia de mayores supondrá la creación de «cerca de cien empleos» en la localidad.

Así lo indicó el alcalde, Gonzalo Durán, que compareció con la concejala de Servizos Sociais, Ana Carballa, tras conocer a través de FARO los planes del nuevo propietario de las instalaciones de As Sinas; la antigua residencia Valle-Inclán

A este respecto, los ediles también destacaron que la recuperación de este servicio tras siete años parado, desde que cerró sus puertas, se trata de una buena noticia porque supondrá 200 plazas residenciales que «eran muy necesarias», apuntó Durán.

Así las cosas, manifestaban que están «contentos» de que este complejo de 11.000 metros cuadrados recupere la actividad y que sea para un negocio de este tipo, además de que «vuelva a dar empleo».

Según sus cálculos, teniendo en cuenta la ratio de personal por plaza, indicó el regidor, así como turnos y demás, estiman que «supondrá la creación de cerca de cien empleos».

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«Estamos encantados», abundó la concejala del área, Ana Carballa. n

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