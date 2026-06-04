Medio Ambiente
El «Colillatón» regresa a Arousa: «Una puede contaminar hasta 50 litros de agua»
El colectivo Limpiarousa realizará una batida el domingo 14 en Cambados
El colectivo Limpiarousa reeditará el «Colillatón» con una cita fijada para el domingo 14 en Cambados. Será a las 19.00 horas, el punto de quedada es el paseo de A Calzada y el propósito es el de siempre: retirar del suelo estos artefactos contaminantes, obtener datos de la incidencia y compararlos con ediciones anteriores y, sobre todo, crear conciencia sobre «este residuo plástico, que es el más extendido del planeta».
De hecho, absorben miles de sustancias tóxicas y una sola puede «contaminar hasta 50 litros de agua», explican desde Limpiarousa, animando a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de activismo ambiental cuyos datos se trasladarán, como siempre, a la ONG Surfrider para elaborar informes con los que reclamar medidas ante las administraciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mariña, la chica que sufre en familia un cruel vacío asistencial
- Portugal refuerza su posición en el mercado europeo de bivalvos al levantar la prohibición de almeja japonesa en el Tajo
- Javi y Carlos, dos vidas unidas por la hostelería en Vilagarcía
- Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía
- Comienza la negociación para tratar de limitar el acceso a la isla de A Toxa
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- Bodega Granbazán, 45 años de historia y un futuro prometedor
- Tres parquímetros, 0,50 euros la hora y 300 plazas de estacionamiento: así será la zona azul de Area da Secada