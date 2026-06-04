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Medio Ambiente

El «Colillatón» regresa a Arousa: «Una puede contaminar hasta 50 litros de agua»

El colectivo Limpiarousa realizará una batida el domingo 14 en Cambados

Una edición anterior de «Colillatón» en Arousa.

Una edición anterior de «Colillatón» en Arousa. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Cambados

El colectivo Limpiarousa reeditará el «Colillatón» con una cita fijada para el domingo 14 en Cambados. Será a las 19.00 horas, el punto de quedada es el paseo de A Calzada y el propósito es el de siempre: retirar del suelo estos artefactos contaminantes, obtener datos de la incidencia y compararlos con ediciones anteriores y, sobre todo, crear conciencia sobre «este residuo plástico, que es el más extendido del planeta».

De hecho, absorben miles de sustancias tóxicas y una sola puede «contaminar hasta 50 litros de agua», explican desde Limpiarousa, animando a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de activismo ambiental cuyos datos se trasladarán, como siempre, a la ONG Surfrider para elaborar informes con los que reclamar medidas ante las administraciones.

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