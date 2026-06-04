El «Colillatón» regresa a Arousa: «Una puede contaminar hasta 50 litros de agua»

El colectivo Limpiarousa reeditará el «Colillatón» con una cita fijada para el domingo 14 en Cambados. Será a las 19.00 horas, el punto de quedada es el paseo de A Calzada y el propósito es el de siempre: retirar del suelo estos artefactos contaminantes, obtener datos de la incidencia y compararlos con ediciones anteriores y, sobre todo, crear conciencia sobre «este residuo plástico, que es el más extendido del planeta».

De hecho, absorben miles de sustancias tóxicas y una sola puede «contaminar hasta 50 litros de agua», explican desde Limpiarousa, animando a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de activismo ambiental cuyos datos se trasladarán, como siempre, a la ONG Surfrider para elaborar informes con los que reclamar medidas ante las administraciones.