El BNG de Meaño denuncia el «abandono» de la ruta de los molinos de Lores

El BNG de Meaño acusó al Concello en el último pleno de tener «abandonada» la ruta de los molinos de Lores, indicando que «no solo la maleza impide el paso en algunos puntos, es que algunos de los puentes están apuntalados con tablas rotas y levantadas, lo que supone un problema grave de seguridad», explicó Rosana Domínguez.

También argumentó que votaron en contra de la modificación salarial de la edila de Cultura, pues consideran «la subida injustificada» y criticó al alcalde, Carlos Viéitez, asegurando que responde a muchas de sus cuestiones de una «manera que no es adecuada» y le recordó «también representan a muchos vecinos».