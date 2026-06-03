Zona Aberta lanza la segunda edición de su Ruta de Tapas e Compras con 11 locales y 300 euros en premios

La Asociación Zona Aberta celebra entre este jueves y el día 14 la segunda edición de su Ruta de Tapas e Compras con la participación de 11 establecimientos hosteleros y 300 euros de premios en vales compra para los clientes.

La presidenta de la asociación de comercio, hostelería y turismo, Rocío Louzán, presentó los detalles con el concejal de Turismo, Álvaro Carou, y colaboradores como Pablo Buján, de Bodegas Martín Códax, y el cocinero Xoanqui Ameixeiras, que será miembro del jurado profesional.

Las tapas también se someterán al paladar de los clientes que hasta el día 14 pasen por alguno de los establecimientos participantes, que ofrecerán sus creaciones culinarias a un precio de 4 euros sin bebida.

Es el mismo número que el año pasado, aunque hay dos nuevos. En concreto son: A plaza de Carril, Casablanca, Ayahuasca, Pepe Quilé, Doña Tapa, El Trastero, La Baldosa, Xoxe´s, restaurante Tantra, Mezclum y La Marta.

La ruta empieza este jueves, a las 19.30 horas, que será el horario de cocina de tarde, hasta las 21.30 horas. El de la mañana será de 12.00 a 14.00 horas.

Las tres tapas más votadas por los jurados -en el profesional también estará el influencer Gabi-, se llevarán un diploma y un pequeño obsequio de reconocimiento. Y para optar a los premios, los consumidores tendrán que sellar un pasaporte en, por lo menos, cuatro locales y dos comercios asociados a Zona Aberta por compras realizadas. Una vez sellado, deberán depositar su voto con sus datos personales en las urnas que estarán habilitadas.

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El plazo para hacerlo expira el domingo 14 y entre todas papeletas correctamente selladas se sortearán tres vales de comprar valorados en 100 euros cada uno para consumir en el comercio y la hostelería de Vilagarcía.