La Xunta da luz verde a la planta de betún del puerto de Vilagarcía

La Xunta ha dado luz verde ambiental a la planta de betún del puerto de Vilagarcía porque «no son previsibles efectos adversos significativos, siempre que se cumplan los condicionantes» fijados por diferentes organismos públicos. Así lo indica en un comunicado tras resolver la evaluación de impacto ambiental simplificada que no ha recibido «ningún escrito o alegación», según asegura el gobierno autonómico, aunque la PDRA había anunciado la interposición de alegaciones a las que se adhirieron 24 colectivos de la ría de Arousa.

Las mismas fuentes explican que, según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, «no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica».

Detallan también que el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, «un trámite en el que la documentación presentada por los promotores fue sometida la participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegato al respecto, al tiempo que fueron consultados un total de 11 organismos interesados».

Fruto de esas consultas, añaden, se realizó la valoración correspondiente y se establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

«Esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla ciertas condiciones establecidas en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como protección de la atmósfera, de la población, de la salud, de las aguas y de los lechos fluviales; gestión de residuos, fauna y vegetación; integración paisajística; o medidas de eficiencia energética, entre otras cuestione», concluye la Consellería de Medio Ambiente.

También recuerdan que la emisión favorable de evaluación ambiental no exime a los promotores de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto.

La resolución se ha remitido al órgano sustantivo y en los próximos días se le dará publicidad mediante anuncio en el Diario Oficial de Galicia DOG y a través de la página web de la Consellería.

En cuanto al proyecto, promovido por la empresa Betunes Gallegos SLU, desde la Xnta recuerdan que se desarrollará en dos parcelas e incluirá además la instalación de una tubería de interconexión entre ambos espacios de almacenamiento y el muelle.

En concreto, en la primera de las parcelas se construirán tres nuevos tanques de almacenamiento con una capacidad útil total de aproximadamente 31.000 metros cúbicos, además de contemplarse obras de desmantelamiento de instalaciones existentes, la construcción de edificaciones auxiliares o la instalación de tuberías para la conducción de betún desde el puerto. Se estima un almacenamiento anual de 250.000 m³.

En la otra se pondrá en marcha una instalación existente con capacidad útil de 6.000 metros cúbicos, incluyendo mantenimiento y reparación de tanques, tuberías, edificaciones, sistemas eléctricos y otros equipos necesarios para el almacenamiento y distribución de betún, con una capacidad prevista de 70.000 toneladas anuales.

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Además, gracias a la canalización subterránea ya mencionada se permitirá el transporte de betún desde los barcos atracados en el puerto hacia los tanques de almacenamiento y viceversa, optimizando así la logística y el manejo del material.