Vilagarcía conmemora el Día del Medio Ambiente con una carpa de información y otras actividades

El Concello de Vilagarcía, junto con la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura, Urbaser, retomará las acciones informativas a pie de calle. El día escogido es este viernes, 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. «Ayuntamiento y empresa quieren aprovechar esta jornada para acercarse a la ciudadanía y concienciarla sobre la importancia de la gestión de residuos y su participación en la misma», explican desde el gobierno local.

Las mismas fuentes explican que se trata de informar de primera mano a la ciudadanía sobre los servicios que tiene a su disposición para la gestión de los residuos. Así pues, se montará una carpa con el lema de la campaña del colector marrón, «Ti tes a chave», que se implantó en las calles vilagarcianas hace dos años para la separación exclusiva de los residuos orgánicos.

Durante esta acción informativa se darán a conocer los servicios que están en activo en la ciudad. Desde la separación exclusiva de orgánico a través del conetenedor marrón hasta el servicio de recogida de voluminosos y restos de poda, abordando también los programas de compostaje doméstico y comunitario, y el servicio del punto limpio y los puntos limpios móviles.

Además, se contará con la presencia de un punto limpio informatizado y se expondrán las nuevas señales de la campaña de concienciación sobre el abandono de residuos voluminosos en calle que están poniendo en marcha Ravella y Urbaser. Igualmente, estarán presentes todos los miembros de la familia Comelixo para anunciar que el próximo día 17 se va a hacer entrega de los premios del concurso de dibujo en el que participaron varios centros educativos del ayuntamiento.

Tanto desde el gobierno de Alberto Varela como de la empresa concesionaria se hizo un llamamiento a sumarse al voluntariado marrón, familias y personas concienciadas con el medio ambiente.

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Los interesados podrán obtener toda la información que precisen de 10:30 a 13:30 horas en la plaza de Galicia. En próximas fechas se harán nuevas jornadas, que se darán a conocer a través de las redes sociales del ayuntamiento y las propias de la familia Comelixo.