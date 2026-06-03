Los vikingos de Catoira se disponen a «volar» al lado de Jesús Calleja

El Concello de Catoira tiene previsto publicar mañana la lista de vecinos admitidos para participar como tripulación en un Desembarco Vikingo que se grabará el próximo día 13 para el programa «Volando Voy», presentado por el popular Jesús Calleja, que ya estuvo con anterioridad en A Illa y, hace justamente un año, en O Grove.

En el periodo de inscripción para formar parte de esa dramatización del desembarco de los nórdicos y su rodaje se ofertaron 33 plazas, dando prioridad a personas empadronadas en Catoira.

Ni que decir tiene que con este proceso público en marcha y la grabación del improvisado desembarco, como anticipo del que se celebra cada primer domingo de agosto y base del programa de Calleja, pocas probabilidades había de guardar en secreto el proyecto televisivo, a pesar de que se conocía desde hace mucho.

Algo pudieron sospechar ya los lectores de FARO cuando titulaba el pasado mes de enero que «Los vikingos quieren volar alto desde Catoira», en alusión al característico helicóptero que pilota Calleja en sus expediciones.

En aquella ocasión se hablaba de la presencia de Catoira en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid, donde el gobierno de Xoán Castaño había empezado a sentar las bases para lograr «un nuevo éxito desde un punto de vista turístico y promocional».

El propio regidor reconocía, sin dar más detalles, que junto a su edil de Cultura, Raúl Gómez, había entablado conversaciones con una productora audiovisual para convertir a Catoira, su gente y sus raíces vikingas en eje central de un capítulo monográfico.

La visita de Jesús Calleja a O Grove, esta semana, depierta enorme expectación. / Paco Luna

Hablaba de «un conocido programa de televisión de gran tirón a nivel estatal», y aunque no daba el nombre, no era otro que el «Volando Voy» de Calleja.

Un programa que, recogiendo las palabras de Castaño en enero, puede ofrecer «una gran repercusión para nuestro Concello», dado que verá su imagen proyectada «ante una gran cantidad de público».

Y Castaño también sugería que «además del refuerzo turístico que podría suponer que Catoira fuera seleccionada como base para el programa, esta circunstancia tendría otros beneficios para el pueblo», en referencia a esos proyectos en los que el equipo de Calleja suele colaborar allí por dónde pasa.

La batalla librada hoy en las Torres de Oeste (Catoira) con motivo del día grande de la Romería Vikinga 2025. / Gustavo Santos

En este caso en concreto, qué mejor manera de arropar a Catoira y su Romería Vikinga que colaborando, por ejemplo, con la histórica asociación cultural Ateneo Vikingo, que este año volverá a invadir las Torres de Oeste desde su propia embarcación, después de haber perdido su drakkar en 2020.

Así lo anunció FARO hace un mes, detallando que se trata de restaurar un antiguo bateeiro de fibra para convertirlo en un «knorr» de 17 metros de eslora. Y ya se decía entonces que el proceso está muy avanzado, pero que se necesita de un empujón económico para poder culminar el proyecto, valorado en 40.000 euros.