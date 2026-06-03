Vertidos de fecales y ruidos: los vecinos de Faxilde protestan por un socavón

Vecinos de Faxilde, en Vilagarcía de Arousa, se concentraron este martes a mediodía para exigir la reparación de un socavón que se produjo en la calle principal de la localidad hace ya tres semanas.

Los residentes se quejan de las molestias originadas por el ruido que produce la plancha metálica colocada por el Ayuntamiento sobre el hundimiento cada vez que pasa un vehículo por encima de la misma.

Además, en una casa están sufriendo vertidos de aguas fecales en su propiedad, a consecuencia de la rotura de una tubería de saneamiento.

Los vecinos, concentrados junto a la plancha metálica que tapa el socavón. / Iñaki Abella

Los residentes afectados cuentan con el respaldo de la asociación de vecinos, que ha pedido al Ayuntamiento una solución definitiva al socavón. Precisamente, durante la mañana de este martes varios técnicos municipales acudieron a la zona para conocer el alcance del hundimiento de la calzada.

La asociación de vecinos explica que el problema se originó hace tres semanas, a raíz de una fuga de agua en la calle Faxilde, que cruza la localidad desde el entorno de la iglesia de Sobrán hasta Renza.

Según la presidenta del colectivo, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en Vilagarcía acudió a reparar la avería y tapó con tierra la zanja. Pero el terreno volvió a hundirse por el paso de un camión del Concello, añaden los vecinos.

Poste del alumbrado situado dentro de la calzada. / Iñaki Abella

Los afectados plantean que a raíz del nuevo hundimiento del firme de tierra se rompió una tubería de saneamiento, originando un vertido de fecales que termina en la propiedad de un vecino. A mayores, al menos tres familias sufren molestias derivadas del ruido que produce la plancha metálica por el paso de los vehículos.

Desde la asociación de vecinos se quejan de la actitud del Ayuntamiento, pues según ellos hacen caso omiso de sus quejas. De hecho, les han pedido que completen la remodelación de la calle y que se resuelvan problemas de seguridad vial como el causado por un poste de hormigón del tendido eléctrico, que ha quedado dentro de la calzada tras unos trabajos de ensanche.

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«Lo primordial es que arreglen las tuberías y que después repongan el asfalto», advierten en el vecindario, cansados de las molestias que les está originando el socavón.