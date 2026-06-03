El BNG de Valga propone un taxi social para facilitar el transporte a mayores y personas con movilidad reducida

El BNG de Valga proponer implantar un servicio de taxi social destinado, sobre todo, a la población más mayor y ante las carencias de un «transporte público eficiente». También para personas con problemas de movilidad o que carecen de medios de transporte propio para realizar tareas esenciales de su día a día, explica el grupo.

Plantea que el Concello firme un convenio de colaboración con profesionales del taxi de la propia localidad y que se cubran viajes prioritarios, como los que pueden ser por citas médicas o trámites administrativos, funcionando el servicio mediante solicitud previa. Esto daría respuesta a una «problemática en el municipio: la falta de alternativas de transporte público eficiente» en un municipio con una población altamente dispersa y pensando sobre todo en los mayores.