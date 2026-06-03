La antigua residencia de Vilanova de Arousa reabre este verano tras más de un lustro cerrada

La antigua residencia de Vilanova de Arousa reabrirá sus puertas previsiblemente este verano y tras más de un lustro cerrada. Será con un nuevo proyecto de atención a personas mayores y dependientes, elevando la oferta residencial de O Salnés a 500 plazas de las cuales, 138 son concertadas.

El dueño actual es un grupo inversor dedicado exclusivamente a inmuebles destinados al sector de la salud y espera dar en breve más detalles de la nueva vida de unas instalaciones que quieren mirar hacia el futuro, dejando atrás años de vinculación con la anterior propiedad, que operó durante varias décadas bajo el nombre de residencia Valle-Inclán.

El abogado de la firma Clearwater Private Investment, Ramón Pérez, destaca que llevan mucho tiempo trabajando en la reforma de esta propiedad de 11.000 metros cuadrados construidos después de su adquisición en subasta, a finales de 2019, cuando echó el cierre definitivo. Ya están en la recta final, con la realización de trabajos de jardinería, interiorismo... La previsión es que entre en funcionamiento este verano, aunque todavía no tienen fecha concreta.

Las instalaciones de As Sinas tienen autorización para 200 plazas y se tratará de un centro privado para dar un servicio del que hay una elevada demanda en O Salnés.

De hecho, recientemente hubo un desembarco similar; el de la ourensana Coviastec, que reconvirtió el antiguo motel de A Goulla, en Meis, en un centro para mayores que unos meses después había completado plazas y abría lista de espera.

Las propias administraciones salinienses se han movilizado para ampliar la oferta, aunque, mayormente, con aspiraciones de una residencia de titularidad pública porque no existe ninguna.

Sin plazas concertadas libres

El procedimiento seguido por la Xunta desde hace años para esta zona es la financiación de plazas en centros privados, pero en la actualidad no consta ninguna vacante en el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss). Y en el caso de las de pago, solo aparecen dos libres: en Servisenior de Vilagarcía y en Residencia de Mayores Meis.

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En total, hay 336 autorizadas en O Salnés de las cuales, 138 son esas de tipo concertado mediante convenios firmados con la multinacional Geriatros, que gestiona la Domus Vi de Ribadumia, con 152 plazas de las cuales, 114 son las financiadas; y la de la fundación de iniciativa social, la Divina Pastora de Vilagarcía, con capacidad para 102 de las cuales, 54 son concertadas, quedando 48 de modelo privado. Cuando Vilanova empieza a operar, el total subirá a medio millar.