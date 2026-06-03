Ravella replica a los vecinos de Faxilde que estudia una solución definitiva para la calle

El Concello de Vilagarcía está estudiando la inversión necesaria para dar una solución definitiva a los problemas que arrastra la calle Faxilde, en Sobrán.

De hecho, asegura que los expertos ya estuvieron en la zona para estudiar cómo proceder, aunque «no es sencillo precisamente por las características del suelo y la evolución de la calle y de la edificación de viviendas en el margen. Es un caso muy similar al de la calle Sobrán donde fue necesario realizar una gran inversión».

Así replica el gobierno local las quejas vecinales, detallando también que resultará complejo porque hay tuberías enterradas a cuatro metros de profundidad en algunos casos y hay muy poca distancia respecto a las casas, las cuales tienen escasa cimentación, así que «es preciso tener mucho cuidado en la ejecución».

Por eso quieren hacer un «análisis exhaustivo» y en función del resultado «se decidirá si se hace una actuación urgente con vistas a un proyecto más ambicioso en el futuro o se inicia una licitación».

Obra en As Carolinas

Las mismas fuentes aseguraron que los técnicos enviados por el concejal de Obras, José María González, ya estaba en la zona cuando los vecinos salieron a la calle para visibilizar su malestar ante los medios de comunicación y que el alcalde recibió a la asociación el 19 de enero.

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Por otra parte, en materia de servicios básicos, el Concello abrió ayer una zanja en la avenida das Carolinas para que la concesionaria Espina y Delfín realizase unas modificaciones que se necesitaban en la obra de saneamiento y tanques de tormentas que está ejecutando la Xunta.