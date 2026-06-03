PSOE y Somos fuerzan un pleno extraordinario para pedir explicaciones sobre la piscina

PSOE y Somos Ribadumia han dado el paso de solicitar un pleno extraordinario en el que quieren que el grupo de gobierno dé explicaciones sobre cuestiones que están sin clarificar, como es el caso de la piscina municipal, y que se levante el veto que, consideran, tiene el grupo de gobierno hacia sus propuestas, al tener una veintena de mociones paralizadas y sin debatir desde el comienzo del mandato.

En el caso de la primera de las formaciones, liderada por Javier Mougán, las iniciativas presentadas están centradas en la situación de la piscina municipal de Cabanelas y en las deficiencias detectadas por la Xunta en las dependencias municipales de Servizos Sociais tras una inspección realizada en octubre de 2025. «Llevamos todo el mandato sufriendo un bloqueo constante de las iniciativas de la oposición por parte del equipo de gobierno, que de manera interesada evita incluir mociones de los grupos de ola oposición en la orden del día de los plenos, impidiendo así debates que son importantes para los vecinos y para el funcionamiento del Concello», explica.

En relación con la piscina, el PSOE recuerda que ya han transcurrido meses desde el colapso estructural y los vecinos siguen sin conocer los informes técnicos, los plazos y las actuaciones previstas para recuperar la infraestructura a tan solo unos días para que abriese sus puertas. También inciden en la necesidad de que el departamento de servicios sociales funcione «en condiciones precarias tanto para trabajadores como para usuarios».

Somos también lleva tiempo reclamando información sobre estas dos cuestiones, especialmente de la piscina, donde asegura que, a pesar de requerir información al Concello, «solo obtuvimos respuestas vagas», algo que también ocurre con la situación de servicios sociales que «es inaceptable». A ello también añaden que el alcalde, David Castro, «ha creado una anomalía democrática ha ignorar las mociones presentadas por la oposición, que permanecen en un cajón». Es por ello que Somos va a incluir en el debate varias cuestiones que han venido realizando en los meses anteriores sin éxito, como la limpieza de las franjas de seguridad antiincendios o la gestión de los contratos de las fiestas del Tinto y de Navidad, donde se propone la licitación conjunta de todos ellos, incluyendo las de las fiestas parroquiales, propuesta que se presentó hace más de un año. La formación lamenta tener que llegar a este extremo, pero «David Castro tiene que entender que respetar los funcionamientos democráticos no es una cuestión opcional».

Noticias relacionadas

La formación recuerda que el alcalde tiene quince días para convocarlo, y que si no lo hace, se hará de manera automática para el décimo día posterior a la finalización de ese plazo. «Consideramos que un alcalde responsable, teniendo en cuneta la proximidad de la fecha de la apertura anual de la piscina, no esperaría y convocaría la sesión de forma inmediata para dar las explicaciones necesarias», aunque no descartan que «pueda utilizar alguna artimaña».