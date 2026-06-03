La policía de Vilagarcía detiene a una mujer por robo tras reducir a un hombre por altercado en la vía pública

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa, que de un tiempo a esta parte hace frente a una intensa actividad derivada de todo tipo de desórdenes públicos, ha vuelto a intervenir hoy en un altercado que, curiosamente, coincidió en el tiempo y lugar con un supuesto robo en el interior de una tienda de moda, lo cual, según los testigos, se habría saldado con una mujer detenida.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las dos de la tarde la céntrica y peatonal calle de Castelao, donde un individuo sobradamente conocido por los vecinos y lo policías, dado que acumula numerosos antecedentes, protagonizó un nuevo episodio de desorden público.

Tras insultar a varias personas, ese hombre acabó tirado en la acera a las puertas de un bar y la farmacia situada justo al lado, que son dos de los establecimientos en los que suele causar problemas con los clientes.

El traslado del individuo. / M. Méndez

Dado el preocupante estado en que parecía encontrarse fue requerida la presencia de la Policía Local, que movilizó a dos de sus patrullas, y una ambulancia del 061.

Se organizó así su traslado al centro médico para que pudiera ser atendido, dado que «parecía haber ingerido algunas sustancias que le habían sentado mal», explican los testigos.

El traslado no fue sencillo, dado que el citado individuo se resistía a ser evacuado, por lo que tuvo que ser reducido por los agentes para subirlo a la camilla e introducirlo en la ambulancia.

Momento en que suben al hombre a la camilla. / M. Méndez

Justo en ese momento la Policía Local recibió una llamada pidiendo ayuda porque en una tienda de moda situada justo al lado se estaba cometiendo un robo, según explicaron las encargadas del negocio.

Así que los munícipes solo tuvieron que moverse unos pasos para acceder al comercio, donde, aclaran los vecinos, habrían detenido a una mujer como presunta autora de ese delito. O al menos por haberlo intentado.

Coinciden estos episodios con la existencia de una investigación policial en curso por el uso de billetes falsos en algún comercio de la ciudad vilagarciana, lo cual incluso ha llevado a los agentes a practicar registros y cacheos en plena calle.