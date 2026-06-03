Médicos y vecinos de Meaño completan una ruta de cinco kilómetros para concienciar sobre el ejercicio

Setenta meañeses participaron en la «III Caminata Comunitaria» organizada por los centros de salud de As Covas-Meaño y Coirón-Dena, en colaboración con el Concello de Meaño. El objetivo, como cada año por estas fechas, animar a pacientes y vecinos a concienciarse sobre la importancia de introducir el ejercicio físico en la rutina diaria, para lo que caminar es una alternativa económica y alcance de todas las edades.

Emplazados en el área recreativa de Os Pasales, en Dena, entre los participantes había personal médico de los centros de salud, que hicieron un alto en respectivas sus consultas para arropar a los vecinos en la ruta, además de representantes del gobierno local, con el alcalde Carlos Viéitez a la cabeza.

Un momento del recorrido. / T. Hermida

Los senderistas completaron la ruta propuesta de cinco kilómetros, tipificada de dificultad baja. Lo hicieron a un ritmo tranquilo, para que todos los participantes, independientemente de las diferentes edades, pudieran completarla.

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Ahora en la conciencia de cada uno queda el continuar esta experiencia a diario en pro de una rutina saludable. Rutina que, como se demostraba en esta ocasión, si se hace en grupo, se torna más llevadera y, gracias a la socialización, favorece la salud mental.