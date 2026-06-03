Las lonjas de las Rías Baixas pierden 7 millones de euros y 3.000 toneladas respecto a 2025

El hundimiento del marisqueo y el tren de borrascas que azotó Galicia el pasado invierno causaron verdaderos estragos en las rías y sus lonjas. Prueba de ello es que en toda la comunidad se subastaron desde que arrancó el año 33.000 toneladas de producto por importe de 137 millones de euros, lo que supone 5.000 toneladas y 10 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2025.

Las «rulas» de las Rías Baixas no fueron ajenas a ese retroceso. Más bien, todo lo contrario, ya que la fuerte dependencia del marisqueo que tienen muchas de ellas hizo que algunos puertos registraran caídas espectaculares.

Entre todas sumaron en los cinco primeros meses del presente ejercicio alrededor de 16.500 toneladas y 65 millones de euros, que es tanto como decir que las Rías Baixas se dejaron por el camino alrededor de 3.000 toneladas de mercancía y 7 millones de euros.

Las de la ría de Vigo, por ejemplo, pasaron de 8.139 toneladas y 398 millones de euros entre enero y mayo de 2025 a 7.000 toneladas y 35 millones de euros este año, mientras que las de Arousa bajaron desde 8.661 a 7.900 toneladas, y de 25 millones a 23 millones de euros.

Los parques de cultivo de Carril, invadidos por un denso manto de algas. / Iñaki Abella

Por su parte, la ría de Pontevedra había despachado 1.262 toneladas por valor de casi 5 millones de euros en los cinco primeros meses del pasado año, y en el mismo periodo del actual se quedó en 687 toneladas y 3,8 millones de euros.

Se completa la relación, en lo que a Rías Baixas se refiere, con la de Muros-Noia, que de 1.270 bajó a 866 toneladas, y de 3,7 millones de euros cayó a 2,4 millones, sin duda como consecuencia directa de la mortandad de bivalvos experimentada en aquellas aguas, paralizando la actividad en la lonja de O Testal.

Los mariscadores de la Cofradía de Pescadores «San Francisco» de Vigo, vuelven a O Areíño seis meses después de sembrar 400.000 semillas de almeja babosa / Pedro Mina

Atendiendo a lo sucedido en las lonjas más importantes de las Rías Baixas, hay que destacar que la de Vigo encabeza el ranking, con casi 6.700 toneladas desde el pasado 1 de enero y 30 millones de euros, lo cual representa una caída leve en cuanto a volumen que se traduce en 3 millones de euros menos.

Tras ella, la de Ribeira, este año con casi el mismo volumen que Vigo (6.700 toneladas) y unos ingresos de 15 millones de euros, situándose Cambados a continuación, con 2,8 millones de euros, después de la venta de 515 toneladas.

Lo sucedido en esta lonja es muy destacable, ya que es de las pocas en toda Galicia que incrementaron sus ventas e ingresos, lo cual obedece al buen comportamiento de la volandeira. Su lonja, la de Tragove, despachó 230 toneladas más de producto que un año antes.

El marisqueo regresa a la ría de Pontevedra tras cuatro meses de parón / RAFA VÁZQUEZ

Cangas se aúpa a la cuarta posición, con unos ingresos de 1,7 millones de euros en cinco meses, tras la venta de 127 toneladas, situándose por delante de una «rula» marcada por el cierre de bancos marisqueros como es la de O Grove, donde con la desaparición de los bivalvos y la flota castigada por los temporales las operaciones de primera venta se limitaron a 1,4 millones de euros, pues únicamente colocó en el mercado 128 toneladas de mercancía.

La siguen la lonja de Marín, con 1,2 millones de euros (299 toneladas) y las de Portosín, Baiona y Aguiño, con facturaciones similares.

Muchos se preguntarán qué ha sido de Carril. Pues que, entre ceses de actividad en la cofradía, mortandad de marisco y éxodo de los parquistas a la lonja de Vilaxoán, la carrilexa no deja de perder peso.

Descargas mínimas de bivalvos en la lonja de O Grove. / M. Méndez

De ahí que cierre el «top ten» en este arranque de año, con unas pobres 60 toneladas y apenas 945.000 euros, que nada tienen que ver con las 120 toneladas y los 1,4 millones de euros del año pasado. Mucho menos con otras épocas de esplendor en esta «rula» vilagarciana.

Los puertos de Muros, Campelo, Portonovo, Bueu, Moaña y A Guarda ocupan las siguientes posiciones, con ingresos que oscilan entre los 815.000 euros del primero y los 556.000 del último.

Por debajo de los 500.000 aparecen las lonjas de A Illa, Canido y Vilaxoán, que por la incorporación de la venta de los parquistas de Carril experimenta una subida considerable, como la antes señalada de Cambados, en este puerto vilagarciano para pasar de 16 a casi 29 toneladas y de 234.000 a 422.000 euros.

Sin llegar a los 400.000 se encuentran Redondela, Rianxo y Porto do Son, mientas que Aldán-Hio, Vilaboa y Arcade cerraron los cinco primeros meses por debajo de los 300.000 euros.