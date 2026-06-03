Floreano "juega" con el Tinto

Hay pocos personajes que guarden un idilio tan marcado con el Tinto Barrantes como Floreano, el mítico personaje creado por José Ángel Rodríguez López «Gogue» y que ilustra a diario las páginas de FARO DE VIGO. Esa relación va a volverse todavía más estrecha gracias a un nuevo juego, creado por el grovense Cándido Mascato, que se dará a conocer el próximo domingo, en el marco que era prácticamente obligado, el de la Festa do Tinto de Barrantes, entre las 12.00 y las 18.00 horas, con constantes demostraciones sobre el mismo.

El juego, que contará con un tablero inclinado de 40x80 centímetros en la que se aprecia claramente la figura del personaje de Gogue apoyado en un tonel de vino, consistirán utilizar cinco pequeños toneles para ir introduciéndolos en los espacios que se encuentran al final del mismo. El jugador recibirá un punto por cada tonel que acierte a embocar. Mascato no solo ha diseñado el juego de Floreano, sino que también tiene preparado otro para su inseparable compañera Monchiña. Esta tendrá su protagonismo en la Festa do Albariño de Cambados y, aunque similar, tendrá algún punto diferente. Para empezar, lo de Monchiña no serán barriles, serán rodillos de amasar, y los lugares para introducir están numerados con puntuaciones distintas.

Mascato lleva tres décadas siendo una referencia de los juegos tradicionales, manteniendo vivos a muchos de ellos y sumando nuevas propuestas como las que va a plantear con Floreano y Monchiña. Las últimas, basadas en ilustraciones de Iria Prol y Leandro Lamas, estas últimas con dos referentes de la cultura popular gallega, el Ollóparo (cíclope gallego) y el Apalpador. Esas tres décadas que lleva trabajando con los juegos tradicionales también le han servido para ir conociendo las particularidades que cada uno de ellos tiene en los distintos lugares

«En O Gro ve hay juegos que solo existen aquí, que cuentan con su propia denominación, como «a madana», una variante de la «mariola»; o el «trúquel», que solo existe en este municipio y en Castrelo; o la particular terminología con la que cuenta la billarda», explica. En estos momentos, calcula, debe contar con entre 800 y 1.200 juegos tradicionales, muchos de ellos recuperados y que pasea por todas las fiestas para darlos a conocer entre los más jóvenes.

Reconoce que los pequeños sí que se ven atraídos por estos juegos, pero a quien más les sorprenden suelen ser a los de mayor edad porque «recuerdan que era lo que tenían para jugar de pequeños y pueden pasarse minutos y minutos con alguno de ellos» en un regreso a la infancia que a todos les gusta. Estas circunstancias se repiten, especialmente, en los juegos tradicionales de ingenio, donde hay que darle vueltas a la cabeza para desentrañar un jeroglífico físico.

Mascato llegó a este mundo hace 33 años, cuando diseñó para sus hijas una pequeña casa, coincidiendo con que su hija se encontraba en la escuela infantil de Rons. El salto definitivo llegaría pocos años después, cuando su mujer era presidente de la ANPA del Valle-Inclán. Allí comenzaron a recuperar juegos tradicionales para hacer actividades diferentes para los más jóvenes.

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La iniciativa acabó siendo un éxito y, cuando finalizó la iniciativa, dejaron los juegos en el colegio para que los cediesen. Pasados unos años, se organizó un campeonato de Chave en O Grove y «descubrimos que la mayor parte se habían extraviado». Fue en ese momento cuando, en compañía de los hermanos Fortes (carpinteros) y de los hermanos Bastos (herreros) comenzaron a trabajar en un proyecto de ir recuperando juegos que «se me ha ido un poco de las manos» hasta llevarlos prácticamente por toda Galicia para darlos a conocer. Su próximo objetivo será convencer al Concello de O Grove de crear un museo del juego tradicional.