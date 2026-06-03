Denuncian el mal estado de la senda peatonal de Lobeira

Fue construida en la época en la que la Vuelta a España era una habitual en la comarca de O Salnés y pasaba con cierta frecuencia por Lobeira con el objetivo de dar un mayor atractivo a la atalaya vilanovesa. Sin embargo, de aquella obra que permitía caminar desde los límites con Vilagarcía hasta lo más alto del monte apenas quedan cuatro maderos rotos o podridos por falta de mantenimiento, mientras la maleza se ha ido apropiando de todo el trazado.

La situación no pasa desapercibida para los vecinos de la zona, que lamentan que se invirtiese en su construcción dinero público que «vemos que se ha perdido por la ausencia de mantenimiento en los últimos años» y apuntan a un problema de competencias sobre el vial, ya que ni Diputación, ni Concello ni comuneros serían los responsables del mismo, permaneciendo en un limbo que limita cualquier actuación.

Además de la degradación de la senda, los vecinos también se quejan de la acumulación de maleza que sufre esta zona, una acumulación que puede acabar convirtiéndose en combustible si se registra un incendio forestal. Esa situación, lamentan, también supone una mala imagen para los visitantes de la comarca que se acercan a observar algunas de las mejores imágenes que ofrece la ría de Arousa desde lo más alto de Monte Lobeira y desde el Faro das Lúas.

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El mal estado de la senda también se extiende a la que se construyó en la PO-301 entre Pontearnelas y O Sixto, una senda que también presenta importantes deficiencias debido a la falta de mantenimiento.