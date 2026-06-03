«Daniela» recorre mundo para que niños con autismo puedan ir de excursión

El muñeco Lucas lo empezó todo y ahora es el turno de Daniela. Son juguetes que la asociación arousana Ideas de Bombero lanza al mundo con el propósito de visibilizar nobles causas que no siempre tienen el apoyo suficiente.

En esta ocasión, se trata de ayudar a la asociación de padres y madres del Centro de Educación Especial Elviña, ubicado en A Coruña y que gestiona la asociación de progenitores de personas con trastorno del espectro autista.

En concreto, para que puedan contratar a un monitor por horas de apoyo para salidas y excursiones, «tan importantes para la inclusión real», explica su promotor, Pancho de la Barrera.

Daniela salió de Vilanova de Arousa hace unos días, aprovechando que este incombustible bombero y su mujer realizaban un viaje a Ribadavia. De hecho, esta nueva empresa altruista llegó por una persona cercana a ella que tiene un hijo con autismo.

«Nos explicaron que, aunque reciben subvenciones y demás, a veces no llega, también porque, bueno, hay que repartir entre muchos y tenían dificultades para poder realizar actividades de inclusión, de salir por la ciudad, de hacer excursiones porque necesitaban contratar a alguien de apoyo», detalla.

El mecanismo es un muy sencillo, envía la muñeca a donde la reclamen y esa persona aporta una donación mínima de 5 euros, aunque hay gente con posibles o muy desprendida que entrega más. De hecho, en una semana ya se han recaudado 1.570 euros porque la aportación más pequeña fue de 15 euros y la más alta de 300.

Todo se puede consultar en la web de micromecenazgo www.migranodearena.org, que además está directamente conectada a la ANPA del CEE Elviña. «En ningún momento el dinero pasa por mis manos ni de nadie, es una forma limpia porque va directamente a quien lo necesita», apunta de la Barrera.

Pero Daniela también es un instrumento simpático de visibilización, pues sus acogedores temporales suben a las redes sociales del proyecto fotografías contando la experiencia y su misión. Estos días está por A Coruña, pero pronto viajará a Sevilla y a donde sea. De hecho, los interesados en sumarse solo tienen que contactar con los responsables en los números de wasap 610799511 o 671442979 y Pancho y Bego se encargan de enviarla.

De la Barrera explica que está previsto que este viaje inclusivo dure 900 días, pero no será él quien le ponga coto si la gente sigue demandándolo. Le pasó con Lucas, el primero, y ya lleva siete años recorriendo España, recaudando fondos para luchar contra el cáncer infantil.

¿Algún día volverá a casa?, le preguntamos: «Pues ojalá que no, desde el punto de vista de que siga recaudando fondos para algo que, por desgracia, aún hace falta».

Noticias relacionadas

Aunque luego llegó Erea, visibilizando el síndrome de Down, y ahora Daniela, el arousano reconoce que esa primera experiencia «fue un punto de inflexión» que le animó a las siguientes iniciativas que además, han llegado incluso a las aulas, pues algún receptor o una persona cercana a él se dedica a la enseñanza y quiso mostrar el proyecto a sus alumnos, extendiendo aún más este propósito de visibilizar la diversidad humana. Así, recuerda el bombero con ternura como un niño de Infantil pensó que Erea «tenía sueño porque tiene los ojos rasgados».