Cambados urge de un soldador para no perder el taller de empleo

El Concello de Cambados ha tenido que abrir un nuevo plazo de presentación de candidaturas para encontrar un profesor que imparta el módulo de soldadura, la novedad del «obradoiro de emprego» de este año. Con todo, las autoridades han conseguido llamar la atención de varios candidatos y esperan no tener que suspender la formación.

El alcalde, Samuel Lago, recuerda que decidieron sumar la soldadura a la carpintería porque se trata de una profesión con mucha demanda en el mercado laboral y, precisamente, esta circunstancia está dificultando encontrar un maestro.

Mientras que al resto de puestos se presentaron aspirantes suficientes, para esta plaza solo hubo una persona y tuvo que ser excluida por su edad, porque «tiene más de 65 años y ya no se puede nombrar funcionario interino, como debe ser ahora la contratación de los trabajadores del obradoiro, con la actual normativa laboral», lamenta el regidor, mostrando también cierta incomprensión del porqué de este requisito.

Así, el Ayuntamiento realizó multitud de llamadas a centros de formación, institutos, sindicatos… buscando candidatos porque el tiempo corre en su contra; este obradoiro, financiado por la Xunta debe empezar el 16 de junio. «No es nada fácil, pero tenemos a algunos candidatos que, esperemos, cumplan los requisitos porque este obradoiro nos hace especial ilusión por las oportunidades que brindará a los alumnos. De hecho, ha sido precisamente esta circunstancia, que se trata de una profesión con tan alta demanda, la que está limitando el hallazgo de un profesor porque o están trabajando o ganan salarios más elevados y no les compensa», explica Lago.

Además, señala la dificultad añadida de que el aspirante debe cumplir una serie de requisitos para ser formador. Con todo, Lago confía en resolverlo con este nuevo plazo de concurrencia, de dos días naturales a contar desde ayer.

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El alcalde también recordó que la palanca para pedir este año esta especialidad fue la aparición de una oportunidad de compra de todo el equipo necesario a buen precio por el cierre de un taller.