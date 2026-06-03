Cambados estrena los cursos para mayores de la Universidade de Vigo

Cambados ha dado inicio a la primera edición de los cursos de la Universidade de Vigo para mayores de 50 años, «Mareas de coñecemento».

Una oferta de ocho formaciones que abordarán cómo entender los impuestos, timos, Inteligencia Artificial, desinformación en general y teorías conspirativas que muchas veces se difunden a través de las redes sociales.

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Estas formaciones se imparten con financiación de la Xunta y cuentan con la colaboración de la Concellería de Terceira Idade, dirigida por Tino Cordal.