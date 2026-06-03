Cambados celebra el domingo 14 la Festa da Bici aplazada
La concejala de Deportes explica que se mantiene el mismo horario, el nuevo trayecto y los premios y reconocimientos
La Festa da Bicicleta de Cambados aplazada el pasado 3 de mayo por el mal tiempo se va a celebrar el 14 de junio, siguiendo el mismo programa de horarios, trayecto y premios y reconocimientos, explica la concejala de Deportes, Noelia Gómez Fabeiro.
Así las cosas, las inscripciones se abrirán a las 9.30 horas en la plaza de Fefiñáns y la salida será a las 11.00 horas.
El recorrido será un poco más largo de lo habitual, de casi diez kilómetros, pero, cabe recordar, que se ha retirado la cuesta de Burgáns, en Vilariño, que era complicada para los más pequeños, sobre todo.
Así, será un paseo en llano, viable para todas las edades y niveles y que pasa igualmente por lugares emblemáticos como la torre de San Sadurniño, las ruinas de Santa Mariña, el paseo marítimo…
Como siempre, el casco será obligatorio, no faltará el avituallamiento ni los sorteos de seis bicicletas y los reconocimientos para el grupo más numeroso, al ciclista más veterano, al más joven y la bici más original.
La edila de Deportes anima a los vecinos a sumarse a esta cita que siempre es multitudinaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mariña, la chica que sufre en familia un cruel vacío asistencial
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- Llamativa y colorida boda internacional en Vilagarcía
- Portugal refuerza su posición en el mercado europeo de bivalvos al levantar la prohibición de almeja japonesa en el Tajo
- Comienza la negociación para tratar de limitar el acceso a la isla de A Toxa
- Bodega Granbazán, 45 años de historia y un futuro prometedor
- Tres parquímetros, 0,50 euros la hora y 300 plazas de estacionamiento: así será la zona azul de Area da Secada
- MK Maik: De niño robado en Vigo a trabajar con el sello de Michael Jackson en Los Ángeles