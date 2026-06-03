Cambados celebra el domingo 14 la Festa da Bici aplazada

La Festa da Bicicleta de Cambados aplazada el pasado 3 de mayo por el mal tiempo se va a celebrar el 14 de junio, siguiendo el mismo programa de horarios, trayecto y premios y reconocimientos, explica la concejala de Deportes, Noelia Gómez Fabeiro.

Así las cosas, las inscripciones se abrirán a las 9.30 horas en la plaza de Fefiñáns y la salida será a las 11.00 horas.

El recorrido será un poco más largo de lo habitual, de casi diez kilómetros, pero, cabe recordar, que se ha retirado la cuesta de Burgáns, en Vilariño, que era complicada para los más pequeños, sobre todo.

Así, será un paseo en llano, viable para todas las edades y niveles y que pasa igualmente por lugares emblemáticos como la torre de San Sadurniño, las ruinas de Santa Mariña, el paseo marítimo…

Como siempre, el casco será obligatorio, no faltará el avituallamiento ni los sorteos de seis bicicletas y los reconocimientos para el grupo más numeroso, al ciclista más veterano, al más joven y la bici más original.

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La edila de Deportes anima a los vecinos a sumarse a esta cita que siempre es multitudinaria.