El BNG de O Grove reclama plazas adaptadas y bonificaciones para garantizar la inclusión en las actividades de verano

El grupo municipal del BNG de O Grove ha solicitado que el Concello reserve y habilite plazas específicas para niños con necesidades especiales en los campamentos y actividades de conciliación organizados durante el verano. La formación nacionalista considera que esta medida es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a alternativas de ocio y conciliación para todas las familias del municipio.

El portavoz del BNG, Anselmo Noia, denunció que existen familias de O Grove y de la comarca que encuentran importantes dificultades para acceder a actividades recreativas adaptadas durante los periodos vacacionales. «Según trasladan las personas afectadas, actualmente no contamos en O Grove con un campamento adaptado que responda a las necesidades de esta infancia, por lo que muchas familias se ven obligadas a desplazarse a otros municipios o, directamente, a renunciar a este tipo de actividades por falta de recursos o de opciones accesibles», explicó.

Ante esta situación, la formación nacionalista propone que los campamentos y talleres municipales de verano sean inclusivos y estén adaptados a las diferentes capacidades de los participantes. Para ello, plantean que cuenten con personal cualificado y con actividades recreativas, educativas y deportivas diseñadas para atender las necesidades específicas de cada menor.

Noia defendió que un programa municipal de conciliación con estas características no solo beneficiaría a los niños con necesidades especiales, sino también a sus familias y al conjunto de la ciudadanía, al facilitar la conciliación laboral y familiar y fomentar valores como la inclusión y la igualdad.

«Así es como trabaja un gobierno que cree en lo público: garantizando derechos y prestando servicios que atiendan a las personas que más lo necesitan», afirmó el portavoz nacionalista, quien considera que el Ayuntamiento, por ser la administración más cercana a la ciudadanía, debe asumir la responsabilidad de dar respuesta a estas demandas.

Además de la creación de plazas adaptadas, el BNG cuestionó las tarifas establecidas para el programa municipal «ConciliaGrove», que considera elevadas para una parte importante de la población. Según Noia, el gobierno local encabezado por José Antonio Cacabelos «no puede limitarse a poner en marcha un servicio con precios elevados para cubrir el expediente», sin tener en cuenta las dificultades económicas de muchas familias.

En este sentido, los nacionalistas recuerdan que, aunque la legislación establece que las tasas deben contribuir a sufragar el coste de los servicios públicos, también contempla la posibilidad de aplicar sistemas de bonificación que faciliten el acceso de los sectores con mayores dificultades.

Entre las propuestas presentadas por el BNG figuran descuentos en función de la renta familiar mediante sistemas de baremación por renta per cápita, así como exenciones totales para familias en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales. También plantean bonificaciones para familias numerosas, monoparentales y monomarentales, personas con diversidad funcional, hogares con varios menores inscritos en las actividades y otros colectivos que afronten circunstancias sociales especiales.

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La formación nacionalista sostiene que estas medidas permitirían que los programas de conciliación municipales fueran más accesibles y cumplieran una función social efectiva, favoreciendo que ningún menor quede excluido de las actividades de verano por motivos económicos o por falta de recursos adaptados a sus necesidades.