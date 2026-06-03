Las biotoxinas marinas mantienen el bloqueo absoluto de la producción de mejillón en Galicia

Los técnicos de la Consellería do Mar ya advirtieron la semana pasada, en la Mesa do Mexillón, de que el proceso de depuración natural de los moluscos afectados por el episodio tóxico primaveral está siendo lento. Tanto como se había pronosticado hace semanas, de ahí que, a estas alturas, el bloqueo para la producción de mejillón sea absoluto.

Solo están abiertas, pero sin capacidad de abastecimiento, un puñado de bateas del polígono Sada 2, en la ría de Ares-Betanzos, donde el otro existente está cerrado a causa de la presencia de toxinas lipofílicas.

Las mismas que mantienen la prohibición de extracción en las 3.300 bateas restantes, es decir, en los 24 polígonos de la ría de Arousa, el de Baiona, el de Camariñas, los cuatro de Muros-Noia, los ocho de Pontevedra y los doce de la ría de Vigo.

Manuel Méndez

Con este panorama resulta del todo imposible conseguir mejillón para abastecer a los mercados, lo cual supone un importante trastorno para el sector miticultor, ya castigado con dureza por las biotoxinas el año pasado y dañado considerablemente por el tren de borrascas del invierno.

Ante esta situación, a los productores solo les queda esperar y, si tienen espacio suficiente en sus viveros para ello, encordar la mejilla que precisen para preparar el siguiente ciclo de cultivo.

Ya se explicó tras aquella Mesa do Mexillón que la Consellería do Mar, a petición del propio sector, accedió a prorrogar hasta el día 30 del mes en curso el plazo de recolección de la cría en las piedras, lo cual permite a los acuicultores completar esta operación vital para su futuro.

Pero volviendo a lo que está dando de sí el episodio tóxico, hay que resaltar que no solo persiste, sino que, en determinadas zonas, se han registrado incrementos de dinoflagelados del género «Dinophysis», que son los desencadenantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP, Diarrhetic Shellfish Poison).

En el último informe sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar se explica que la «Dinophysis» ha experimentado un «incremento significativo» en las estaciones oceanográficas de O Grove, Muros, Esteiro, Arnela y Ares.

Incremento que, en ese mismo informe, elaborado por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) se tacha de «ligero» en la estación de Vilanova de Arousa.