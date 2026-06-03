Un beso entre pandereteiras que reivindica la diversidad en Ribadumia

Dos pandereteiras besándose. Esa es la imagen que anuncia la Ruada das Gotas que, desde hace ocho años, celebra el colectivo Gotas en Ribadumia y donde se reivindica la diversidad y libertad sexual también en las zonas rurales. El cartel ha sido elaborado por un ilustrador y director de arte afincado en Vilagarcía aunque andaluz de origen, Ismael Álvarez, que se puso en contacto con el colectivo Gotas en su día para colaborar precisamente en dar visibilidad a una iniciativa que está plenamente consolidada en Ribadumia y que, este año, se va a celebrar entre el 20 y el 21 de este mismo mes de junio.

El trabajo elaborado por el conocido ilustrador, no solo pretende ser un homenaje a una de las figuras más relevantes de la música y la cultura gallega, como es el caso de las pandereteiras, sino que trata de conectar la memoria colectiva de Galicia vinculada a la música tradicional con la diversidad y la libertad sexual, algo que logra desde el inicio. Desde la asociación agradecían esta colaboración por «la creatividad que muestra en un cartel que celebra la diversidad, el amor y la comunidad», antes de animar a la gente a acudir para disfrutar de una fiesta que tienen un marcado carácter colectivo y de «hacer comunidad con los vecinos de Ribadumia».

Andrés Cachón, uno de los responsables del colectivo Gotas, reconoce que el cartel diseñado para la edición de 2026 «es espectacular y resume muy bien el espíritu de nuestro colectivo: ligado a la música tradicional y a la cultura popular, un espacio seguro que, desde que éramos pequeños era acogedor para nosotros, ya que la mayoría nos criamos en un entrono en el que, como actividad extraescolar, lo único que había eran fútbol o música tradicional». El cartel de las diferentes ediciones que se han celebrado en los últimos años era uno de los momentos más significativos del festival por su diseño atractivo, innovador y reivindicativo, algo que se aprecia en el diseñado por Ismael Álvarez. En las primeras ediciones, ese cartel salía de un concurso organizado entre diferentes alumnos de la facultad de Belas Artes de Pontevedra, pero ven los últimos años se ha optado por diferentes colaboraciones entre artistas gráficos y la organización.

La presentación en redes del cartel de esta edición es solo el preludio de lo que será la Ruada das Gotas, que se dará a conocer, especialmente los horarios, en un acto que se celebrará el próximo martes. El evento que reivindica el orgullo LGTBIQ+ del rural mantiene gran parte de sus actividades, como es el Xantar das Gotas, un evento de confraternización al que, en cada edición, acude un mayor número de personas; el concurso de tortillas; y las diferentes actuaciones musicales que convierten la Ruada en un gran festival. Para participar en ellas es necesario anotarse en el mail asociaciongotas@gmail.com, lugar en el que también se podrán inscribir aquellos que necesiten acampar, que será totalmente gratuito.

Así, esta edición, en el cartel figuran nombres como Señora Dj, Sasha Moon, El Nido, Sheila Patricia, Maricarme, O Xoán, As Titiriteiras y la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. La maestra de ceremonias será Susi Baker.

Esta será el octavo año, la séptima edición (la pandemia se llevó una por delante) que se celebra esta iniciativa que ha ido calando de forma muy importante en un entorno rural como es Ribadumia y que, cada año, cuenta con un mayor número de participantes.

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La Ruada das Gotas es el momento más importante para un colectivo que no solo organiza esta iniciativa, sino que también se ha destacado por impulsar diferentes iniciativas de visibilización. De hecho, la Ruada está enmarcad aen un programa más amplio que se desarrollará durante todo el mes de junio, con actividades formativas, culturales y lúdicas, destinadas a hacer visible al colectivo LGTBIQ+ en el rural y a fomentar una sociedad más informada, respetuosa e inclusiva. Una de esas actividades es el taller literario «Contármonos» que se desarrolla bajo la dirección de Eva Mejuto y que tendrá su última sesión el día 16 en el local del que dispone la asociación en Ribadumia.