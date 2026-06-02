Ravella defiende el proyecto de la fachada marítima frente al pleito abierto por unos particulares

El Concello de Vilagarcía defendió el proyecto de la fachada marítima ante el litigio abierto en un juzgado contencioso de Pontevedra por unos particulares que, entre otras cuestiones, consideran que el edificio de cafetería previsto les reportará molestias.

A este respecto, el alcalde, Alberto Varela, envió un mensaje tranquilizador: «Respetamos el derecho de los propietarios a tomar las medidas que estimen oportunas, pero creo que se están poniendo la venda antes de la herida. No va a ser una discoteca ni nada por el estilo, será algo razonable con el entorno», detalló.

El regidor destacó la revolución que supondrá este proyecto en la relación de la ciudad con el mar, defendiendo la importancia del mismo: «Donde antes teníamos muros, pintadas y asfalto ahora tendremos un espacio de transición entre el puerto y la plaza más amable».

Así, recordó planteamientos anteriores a la llegada de su gobierno: «Había varias opciones, una era hacer un hotel, pero es un error ocupar la fachada marítima con una construcción».

En cuanto a la marcha de las obras, con un presupuesto de un millón de euros y que deben estar terminadas dentro de un mes, reiteró que «van bien y estarán terminadas en breve plazo».

Cabe recordar que, como informó este diario, el Concello esquivó en abril la «paralización total» porque los demandantes, propietarios de una vivienda ubicada en O Ramal, llevaron el proyecto ante los tribunales, asegurando que el viario y el edificio de cafetería previstos incumplen indiciariamente el PXOM y el plan especial del puerto, así que pidieron semejante medida cautelar mientras no resolvía el litigio. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) derribó sus pretensiones en una contundente sentencia que dio la razón a Ravella.

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En concreto, frente a lo que considera en este momento procesal como «meras expectativas o hipótesis» sobre posibles molestias, estimó como «más valorable la continuidad del proyecto» porque la suspensión «supondrá a buen seguro un claro perjuicio para las arcas municipales en caso de no poder acceder a los fondos que daban viabilidad al proyecto», indicaron los magistrados sobre la financiación europea. Y en cuanto al asunto urbanístico, alegaron que «es una cuestión de fondo» que, precisamente, deberá valorarse en el juicio.