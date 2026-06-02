O Grove
El psicólogo Rial Bubeta imparte una charla para promover un uso saludable de las nuevas tecnologías en familia
La cita impartida por este reputado experto es este jueves, a las 18.30 horas, en el auditorio municipal grovense
O Grove ofrece este jueves, a las 18.30 horas, en el auditorio, una charla dirigida a las familias para promover un uso saludable de las nuevas tecnologías.
La impartirá el psicólogo Antonio Rial Bubeta, profesor de la Universidade de Santiago y considerado uno de los principales referentes de Galicia y España en el campo de la investigación de la relación del uso de las nuevas tecnologías, la convivencia escolar, la salud mental y la prevención de las conductas adictivas entre los más jóvenes.
La cita está organizada por las Escolas de Nais e Pais del Centro de Formación e Recursos de Pontevedra en colaboración con el Concello de O Grove, además del esfuerzo de todos los centros educativos.
Durante la jornada se abordarán cuestiones como el bienestar emocional, el uso responsable de las nuevas tecnologías, la prevención de riesgos y el acompañamiento educativo de los niños y adolescentes.
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