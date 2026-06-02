O Salnés lidera la creación de empleo en la provincia mirando hacia el verano

La proximidad del verano parece siempre una buena noticia para la creación de empleo, sobre todo en una comarca que vive de la estacionalización del turismo como es la de O Salnés. Esta comarca ha sido la que ha vivido un mayor crecimiento en las contrataciones en la provincia, tan solo superada por la de Pontevedra y Vigo, pues en ella se crearon un total de 150 empleos, lo que significa un descenso en el número de parados de casi un 3,5%, pasando de los 4.310 parados en el mes de abril a los 4.160 de este mes de mayo.

Dos municipios han destacado en este mes de mayo a la hora de impulsar el empleo, el de O grove y el de Meis. En ambos concellos se ha rozado el 10% de colocación para las personas que se encontraban en paro. Especialmente significativo es el primero, donde la llegada de la campaña estival ha disparado la actividad hostelera, siendo una salida laboral para muchos de sus vecinos. También están por encima de la media en creación de empleo en O Salnés los municipios de Meaño (8,6%) y A Illa de Arousa (7,5%). En este último también destaca la puesta en marcha de un buen número de iniciativas hosteleras en las playas, disparando las contrataciones.

En el lado contrario se encuentran municipios como Vilanova, (3,3%), Cambados (2,5%), Vilagarcía (1,7%), el único municipio de la comarca en la que el empleo no ha experimentado ningún tipo de crecimiento, manteniendo el mismo número de personas desempleadas en abril que en mayo.

La tendencia de O Salnés no difiere de lo que ha pasado en toda Galicia, donde los datos han sido positivos. No en vano, la Consellería de Emprego saca pecho del que se considera el mejor mayo de la serie histórica, tanto en afiliados a la Seguridad Social como en la caída de las personas desempleadas, destacando sobre todo un sector como la construcción, que ha asimilado buena parte de estos contratos.

En lo que respecta al trabajo autónomo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) destaca que la primera mitad de este año ha servido para consolidar el cambio de modelo del trabajo autónomo en Galicia. La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETa) ha alcanzando los 204.832 afiliados en Galicia tras sumar 849 nuevos profesionales respecto al mes de abril. No en vano, las actividades profesionales, educativas y sanitarias incorporan más de 244 autónomos desde el pasado mes de enero y concentran gran parte del crecimiento que está experimentando el colectivo.

Vacantes en la hostelería

La Fundación Amigos de Galicia, que forma y ayuda a buscar trabajo a un buen número de personas en paro y con dificultades de acceso al mercado laboral, alerta sobre una situación con la que se está encontrando, la de las dificultades para cubrir vacantes en la hostelería de O Salnés por problemas de movilidad, conciliación y experiencia previa.

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La entidad ha realizado 1.763 atenciones de orientación laboral y facilitó 446 inserciones laborales en la provincia de Pontevedra durante los primeros cinco meses de 2026, lo que le ha permitido detectar esta situación de que las empresas no consiguen cubrir esos puestos pese a la existencia de personas demandantes de empleo en procura activa. En el caso de Sanxenxo, uno de los perfiles más solicitados es el de camarero de pisos, un puesto que presenta especiales dificultades de cobertura debido a las limitaciones de movilidad de las candidatas, que no pueden disponer de vehículo propio en esos horarios. En Vilagarcía, otro de los municipios en los que se ha detectado este problema, los puestos difíciles de cubrir son el de camarero y ayudante de cocina. Aquí existe el problema añadido de que se necesita experiencia previa. Esta situación afecta especialmente a mujeres.