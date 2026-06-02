O Salnés ansía una residencia de mayores mientras 200 plazas cogen polvo en Vilanova

La necesidad de más plazas de residencia para mayores en O Salnés es histórica, pero el cierre del asilo de Cambados la resucitó como acuciante, teniendo en cuenta el ritmo acelerado del envejecimiento poblacional y que este tipo de proyectos precisan de años para ver la luz. De hecho, las administraciones locales se han empezado a movilizar y, mientras, en Vilanova, la antigua Valle-Inclán, suma más de un lustro cerrada a cal y canto, con una dotación de 200 plazas y una reforma bastante reciente.

Más allá de los conflictos que llevaron a juicio a su último administrador, quedando no solo exonerado de un posible fraude a la Seguridad Social, sino limpiando su nombre con testimonios que dejaron claro su empeño por mantenerla y su preocupación por los usuarios, aun cuando no podían pagar, lo cierto es que, en su día, el centro de As Sinas cumplía con los requisitos.

La Xunta financiaba plazas públicas hasta que le retiró el permiso y cerró sus puertas, en 2019, pero en sus registros aún figura que tenía autorización para 200 plazas.

Los intentos por reflotarla quedaron en agua de borrajas a pesar de haberla sometido a una importante reforma. Hace mucho que los obreros abandonaron el lugar de As Sinas y aunque está cerrada, algo de atención recibe, pues en ocasiones se ven ventanas abiertas, como si el propósito fuera orear las estancias.

Mientras tanto, algunos Concellos han dado pasos con el fin de tener una residencia pública en sus términos municipales.

El más firme lo acaba de dar Vilagarcía, habilitando una partida de 1,2 millones de euros para comprar un terreno y ofrecérselo a la Consellería de Política Social como administración competente.

Actualmente, en la comarca solo hay centros privados con algunas plazas financiadas. También Cambados está por la labor, pero el departamento autonómico lleva un año dándole largas para mantener una reunión.

Y en cuanto a la propuesta de la Mancomunidade, los alcaldes no recibieron con mucho entusiasmo el modelo de cesión de un solar a una empresa privada.

Entre esto, y la expectativa de que, a lo mejor, la Xunta elije O Salnés para una de las residencias anunciadas para este mandato, de lo que no se supo nada más, el asunto está en «stand by».

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