A Illa refuerza su apoyo a la Escola de Embarcacións Tradicionais

Mejorar los servicios que se prestan a la Escola de Navegación Tradicional ha sido prioritario para el Concello de A Illa en los últimos años, sobre todo, para facilitar el movimiento y resguardo de una parte importante de la flota tradicional que posee esta entidad. Fruto de esa colaboración, el Concello ha entregado un nuevo elevador para facilitar el trabajo de recuperación de embarcaciones a la ENT.

Se trata de una mejora muy demandada por la entidad desde hace años y que ha sido posible gracias a las partidas de inversiones contempladas en el presupuesto municipal. Desde que abrió sus puertas el Edificio de Usos Náuticos, la ENT recurría a un elevador municipal para mover las dornas y colocarlas para pasar el invierno, pero ahora, este será utilizado en exclusiva por la entidad.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, destaca la importancia de esta adquisición al tratarse de una inversión que«muestra el compromiso de este gobierno con el deporte náutico y con las entidades que hacen grande A Illa». En ese sentido, considera que Dorna «merece contar con los medios necesarios para desarrollar su actividad con autonomía plena». Arosa hizo un reconocimiento expreso al edil de Deportes, Manuel García Poza por «su implicación constante con todos los clubes».

Noticias relacionadas

Por su parte, el teniente de alcalde, Manuel Suárez, destaca la importancia de esta actuación para apoyar la labor que desarrollan las asociaciones del municipio: «Esta es una petición histórica de la ENT y el elevador va a mejorar las condiciones de trabajo en el mantenimiento de las embarcaciones. Suárez también añadió que quieren dotar a las asociaciones culturales y deportivas de los «recursos e infraestructuras que necesitan para desarrollar su actividad en mejores condiciones, ya que el tejido asociativo es una pieza fundamental de la vida social en A Illa y merece el apoyo de las administraciones, no solo de la local».