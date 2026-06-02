El futuro de la DOP Mexillón de Galicia en juego: elecciones inminentes para renovar el Consello Regulador

El Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia va camino de su renovación, después de que en marzo de 2022 el pleno de dicho órgano proclamara presidente a Mané Calvo, representante del subsector transformador (conserveras) que llegó para sustituir en el cargo a Lina Solla, integrante del subsector comercializador (depuradoras) que se había visto obligada a dejar la presidencia precipitadamente, a causa de un formalismo técnico, después de apenas un año de mandato.

Ella se había convertido en su momento en la primera representante de la comercialización al frente de un órgano hasta entonces siempre dominado por la producción (bateeiros), al igual que él, Mané Calvo, fue el primero de la rama industrial en tomar el timón de la DOP.

Por cierto, que Lina Solla había alcanzado la presidencia del Consello, sustituyendo a Francisco Alcalde, tras un proceso electoral desarrollado en 2020, de ahí que a estas alturas muchos asociados a la DOP lleven tiempo reclamando un nuevo proceso electoral.

Pleno del Consello Regulador de la DOP. / Iñaki Abella

La Consellería do Mar lo encarrilada preparando una Orden mediante la que convocar las elecciones y dictar las normas para la renovación de los miembros del nuevo pleno del órgano regulador.

Esgrime el departamento que dirige Marta Villaverde que, de este modo, pretende «posibilitar la renovación de los órganos de gobierno» de la DOP, «una vez finalizado el mandato de las personas integrantes de su pleno», y al mismo tiempo «garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento del Consello, asegurando la representación democrática de los distintos subsectores inscritos y la adecuada gestión de la DO».

En abril de 2022 Mané Calvo exponía públicamente sus objetivos como flamante presidente del Consello, marcándose como meta principal lograr «que todo el sector se una», desde el convencimiento de que «no tiene sentido quedarse fuera».

El Consello Regulador celebró el 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia y un pleno. / Iñaki Abella

«Mi sueño es que cuando finalice el mandato pueda decir que el sector está unido al cien por cien», proclamaba entonces, asegurando que «siempre fui un defensor del sello Mexillón de Galicia y estuve muy implicado en su desarrollo».

De ahí que asumiera el cargo «como un servicio a mi tierra, para hacer más fuerte un producto que representa a Galicia como ningún otro».

Con la intención de «aglutinar» al sector en torno a la DOP y «reforzarla» para «incrementar aún más su prestigio», Calvo apostaba por potenciar las campañas de promoción y defender un correcto etiquetado del producto, «convenciendo a los consumidores y a los sectores que integran la cadena de valor de la ventaja que representa nuestro sello, desde el punto de vista de la calidad, la seguridad y el origen, pero también desde una perspectiva medioambiental».

Lina Solla, en su etapa como presidenta del Consello. / FdV

Ya entonces, como ahora, había problemas para conseguir mejilla, de ahí que defendiera que resulta imprescindible que los productores puedan recoger esa cría, ya que, «de otra forma, se puede comprometer el futuro de toda la cadena de valor ligada al mejillón».

Otro de sus objetivos era implementar todo lo relacionado con I+D+i, pues «necesitamos saber más de los problemas que afectan al mejillón en los distintos ejes de la cadena productiva para mejorar la calidad del producto final y satisfacer plenamente al consumidor».

Básicamente, Mané Calvo aterrizaba con una agenda en la que incluía los objetivos que se habían establecido cuando Lina Solla había llegado al cargo en noviembre de 2020: acceder a nuevos fondos europeos, aprovechar la ayuda brindada por la Consellería do Mar y mejorar el posicionamiento de la marca en los mercados nacionales e internacionales.

Así se promociona el mejillón de Opmega en Madrid. / FdV

Así, tratando de dar continuidad a la línea de trabajo marcada por el ya fallecido Olimpio Castelo, presidente fundador del Consello, los rianxeiros José Figueira y Francisco Alcalde y el isleño Juan Ramón Dios, la DOP se disponía a perseverar para, con ayuda de los fondos europeos, «impulsar nuestra marca de calidad», además de incorporar a la DOP «el mayor número posible de productores, depuradores y transformadores» y «garantizar el acceso a la mejilla».

A pesar de todos esos compromisos, las ayudas obtenidas y los esfuerzos realizados, y a pesar, también, de que la DOP no ha dejado de crecer en número de asociados, lo cierto es que esta marca sigue diferenciando con su sello una muy baja cantidad de producto, el año pasado apenas el 11% del molusco obtenido en Galicia.

Descargas para el mercado de fresco (depuradoras) italiano en Vilanova. / M. Méndez

Fueron 20 los millones de kilos certificados, destinándose al mercado de fresco 1.924.949 kilos, el 1,5% del volumen absoluto, y a la industria transformadora, 18.537.723 kilos, lo cual equivale al 44% de todo el «oro negro» de batea.

Como ya detalló FARO en su momento, la DOP concentró en Arousa el mayor volumen de producto certificado, con 15 millones de kilos, por delante de Muros-Noia, con 2,3 millones, la ría de Ares-Betanzos, con 2 millones, la de Pontevedra, donde el sello de calidad se limitó a 985.220 kilos, y la ría de Vigo, con 16.920 kilogramos.

El de A Pobra do Caramiñal fue el puerto que más mejillón despachó con DOP, casi 7 millones de kilos, seguido por el de A Illa, con 3,1 millones, Vilanova, con 2,5, el de Lorbé, con 2 millones y Muros, con 1,7 millones de kilos.