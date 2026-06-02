Frenazo de la construcción en Vilagarcía, con la mitad de expedientes que en 2025

El sector de la construcción experimentó una notable desacelarición en Vilagarcía durante el primer trimestre de este 2025, según los expedientes de dirección de obra aprobados por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo).

El final de las ayudas públicas a la rehabilitación es una de las razones de este frenazo en la capital arousana, si bien se trata todavía de datos provisionales, y habrá que esperar al segundo trimestre para determinar si el descenso en la carga de trabajo en Vilagarcía durante este año es realmente un fenómeno estructural.

El Colegio de arquitectos técnicos de Pontevedra realiza periódicamente informes sobre el estado de la construcción en su área de influencia, basándose en los datos de expedientes de dirección de obra aprobados durante cada trimestre.

El Ayuntamiento de Vilagarcía sale mal parado de la comparativa interanual con respecto a 2025. Así, entre enero y marzo del año pasado se habían aprobado en la capital arousana 23 expedientes (10 de obra nueva, y 13 de rehabilitación), mientras que en el mismo periodo de este año fueron 12 expedientes (seis de obra nueva y otros seis de rehabilitación).

El presidente del Coatpo no descarta un nuevo encarecimiento de los materiales de construcción

Esto significa que en el caso de Vilagarcía se aprobaron este año la mitad de expedientes que en el mismo periodo de 2025. La diferencia porcentual es aún mayor si se toma como referencia el presupuesto de ejecución material, que es el coste total de cada obra. Así, los proyectos iniciados en el municipio en el primer trimestre del año pasado suponían una inversión de 17,5 millones de euros, mientras que el presupuesto de ejecución material en este 2026 es de 4,7 millones.

Sanxenxo

La situación en el municipio de Sanxenxo es completamente distinta, siempre según los datos del Coatpo. El presente año también está siendo de gran dinamismo inmobiliario, incluso mayor que 2025. Entre enero y marzo, se aprobaron 30 expedientes en la localidad (13 de obra nueva y 17 de rehabilitación), con un presupuesto conjunto de 12 millones de euros.

El año pasado, en el mismo periodo se habían aprobado 25 proyectos de dirección de obra (9 de obra nueva, y 16 de rehabilitación), con un presupuesto de algo menos de 5,5 millones de euros. Precisamente, las cifras de Sanxenxo revelan que siguen encareciéndose los presupuestos, debido al coste de los materiales, la alta demanda de vivienda y la falta de personal.

O Salnés

Si bien los datos de Vilagarcía fueron malos durante el primer trimestre del año, otras localidades de O Salnés han empezado 2026 con más carga de trabajo. Es el caso de Meaño, por ejemplo, donde se ha dado el visto bueno a los expedientes para un edificio de apartamentos turísticos y para dos casas unifamiliares. La construcción también ha repuntado en Vilanova en el primer trimestre de este año, con respecto al mismo periodo de 2025, gracias a los expedientes aprobados para la creación de dos zonas deportivas y de tres viviendas unifamiliares.

En el caso de la obra nueva autorizada en Vilagarcía, se trata de tres edificios de viviendas, otras tantas casas y una piscina. En Sanxenxo también destacan las viviendas unifamiliares, aunque también hay tres proyectos resueltos de otros tantos edificios residenciales.

Más costes de producción

El presidente de Coatpo, el vilagarciano Manuel Rañó, apuntó en su momento que el conflicto bélico en Oriente Medio está generando problemas de suministros y un alza del coste de materiales. En su opinión, el sector de la construcción está expuesto de una forma u otra a la crisis, «por la influencia directa e indirecta sobre los costes de fabricación y transporte, que se añaden a la creciente falta de trabajadores: oficios especializados, encargados de obra y técnicos, principalmente arquitectos técnicos, en las empresas constructoras».

El máximo responsable del Coatpo no descarta un nuevo encarecimiento de materiales básicos para el sector, como el ladrillo, cerámica, acero, aluminio, hormigón, plásticos y sobre todo derivados del petróleo. «Estamos viendo nuevas subidas de los precios de los materiales por encima del 10 por ciento; sobre todo para aquellos materiales que para su fabricación requieren fuentes de energía como gas o petróleo».

Noticias relacionadas

Manuel Rañó explica también que la logística también está atravesando una crisis. «El incremento de los costes del transporte, en sus diversas etapas, también se traslada al precio final de los materiales y al coste final de la construcción».