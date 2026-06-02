La fragilidad de la piedra complica el remedio al atentado de Fefiñáns

Al autor de la pintada de San Benito de Fefiñáns seguramente le llevó unos segundos dibujar la frase ininteligible que parece un nombre y dos apellidos. Muy poco tiempo para la magnitud del daño, pues el spray profundiza bastante en los poros del granito del país que configura la fachada, así que la limpieza «no va ser sencilla», avanza el técnico de Patrimonio del Concello de Cambados, Javier Montero.

El experto realizó ayer una inspección ocular como parte del informe pericial que elaborará y trasladará a las autoridades para encaminar el proceso que culmine en el remiendo de este atentado contra el patrimonio. Mucha gente se pregunta quién debe asumir el coste y es algo que todavía no está decidido. Con la titularidad en la mano, es una propiedad del Arzobispado de Santiago, pero al tratarse de un BIC, es habitual la cooperación entre instituciones.

El Concello tiene disposición de colaborar «en la medida de sus posibilidades» al tratarse de un bien protegido de tal relevancia y también uno de los principales atractivos turísticos de Cambados y de O Salnés, pero, en todo caso, es algo que está por ver en un procedimiento aún en fase muy incipiente.

Montero explica que el expediente municipal se abre siguiendo el procedimiento ordinario para que la situación «no quede en un limbo legal» y que el camino ahora es elaborar ese informe técnico que luego deberá pasar por la comisión mixta Xunta-Iglesia que aborda la conservación del patrimonio histórico de propiedad religiosa.

De ahí deberá salir la pertinente autorización y el acuerdo para encargar un proyecto de restauración que deberá redactar y ejecutar un profesional «solvente y competente».

La elección del método tampoco será menor y siempre obedeciendo a la menor intervención posible. «Son procedimientos laboriosos y costosos porque no se puede coger una karcher a presión y limpiar la piedra.

Debe hacerse sin agredirla más, usando productos inocuos, como pueden ser decapantes, y siempre manualmente, con cepillo y pincel», avanza el también historiador del arte.

El problema es que se le puede hacer más daño con la limpieza y de ahí que estas intervenciones tengan que medirse mucho, sin pasarse con la intensidad.

En la inspección, Montero comprobó que la tarea «no va a ser sencilla», ya no por la superficie afectada, sino porque «el spray, que es de un tipo que se puede encontrar en cualquier establecimiento, profundiza bastante en el poro y es una piedra con bastante fragilidad, así que es preciso medir mucho para no precipitar el proceso de erosión natural que ya sufre de por sí, para no abrir más los poros».

De hecho, indica que las pintadas son una agresión al patrimonio especialmente grave, además de censurar el hecho: «Es algo tan absurdo que escapa al entendimiento porque hasta son unos garabatos sin sentido y los segundos que tardó el autor en hacerlo tienen una enorme repercusión, primero porque es un atentado, un delito contra el patrimonio de todos los ciudadanos que además, sale caro a toda la sociedad».

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Montero ya ha sido perito de anteriores casos de este vandalismo en la villa. El más sonado fue el grafiti del Muíño da Seca, donde se gastaron unos 10.000 euros en limpiar esto y el lavadero de Fefiñáns. Pero recuerda que hay otro tipo de agresiones como los hombres que se subieron a la pasarela del pazo o la mala costumbre de algunos visitantes de escalar la torre de San Sadurniño.