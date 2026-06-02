Fernando Romay, contra el edadismo en el mundo laboral: "No somos mayores, somos experimentados"

El exjugador de baloncesto Fernando Romay habló del poder de reinventarse durante una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía que tuvo lugar en el auditorio municipal de esta última ciudad. A su intervención siguieron otras como las de los responsables de empresas como Fundivisa, Grupo Nortempo o Avigal, además de ponencias sobre el valor de la experiencia como ventaja o si la Inteligencia Artificial supone una amenaza o un reto.

Y es que la iniciativa, coorganizada con la publicación 65YMÁS, está incluida en el Programa Talento 45+ que la entidad cameral desarrolla para ofrecer orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas desempleadas o inactivas laboralmente entre los 45 y los 60 años de edad.

El mensaje que subyacía a la actividad es que, «el talento sénior es un gran activo» para las empresas. La intervención de Romay era una de las más esperadas. Durante su intervención, el exbaloncestista profesional ha compartido con los asistentes su propia visión sobre el giro profesional y su proceso de reinvención invitando a derribar prejuicios sobre la edad: «No somos mayores, somos experimentados. En mi caso, yo soy joven con canas porque tengo ilusión, tengo ganas de aprender y además tengo una cosa que los demás no tienen, que es experiencia».

El baloncestista Fernando Romay, junto a las autoridades y organizadores del evento. / Iñaki Abella

A continuación, el vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y CEO de la empresa vilagarciana Kemegal, Miguel Ángel García Miguéns, presentó el caso de éxito de Fundivisa. Las claves de este proyecto corporativo han sido desgranadas por Margarita Collazo, directora de Recursos Humanos de Grupo Emenasa y Fundivisa, quien ha subrayado cómo integran a los equipos explicando que «en la empresa a la que represento no tenemos filtros por edad ni ningún tipo de edadismo, los mayores de 45 no estamos al final de nada, aportan una madurez y una capacidad de gestión que te da la edad».

La jornada se titulaba «El poder de reinventarse» y es un proyecto de la Cámara de Comercio de España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con la publicación 65YMÁS y el Concello de Vilagarcía de Arousa.

El encuentro incluyó una formación especial sobre cómo reinventarse en el sector de la Defensa y ha reunido un espacio de stands al que asistieron más de 100 personas en situación de desempleo y que han podido interactuar cara a cara con responsables de Grupo Nortempo, Inserta Empleo, Fundación Impulsarse, Beproject, Avigal, Industrias Ferri, Vegalsa-Eroski y Gadisa.

Un gran activo para las empresas

Durante su intervención, García Miguéns ha defendido la empleabilidad del talento maduro asegurando que «hoy estamos aquí para demostrar en primera persona que el talento sénior es un gran activo que aporta experiencia, resiliencia y flexibilidad».

A continuación, Ángeles Villar, coordinadora del Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE en Pontevedra, ha aportado la visión institucional destacando que «como sociedad no podemos desaprovechar el potencial que representan los trabajadores mayores de 45 años, un colectivo que aporta un importante valor añadido al mercado laboral por su experiencia acumulada, su conocimiento del sector, su capacidad de adaptación y el desarrollo de competencias transversales».

Romay, durante su intervención. / Iñaki Abella

La apertura también ha contado con Javier Tourís, diputado provincial, quien ha recordado que «a los 45 años es cuando tenemos que empezar, tenemos esa experiencia y no tenemos que tener miedo para nada, a veces hay que dar un paso atrás para coger impulso». Por su parte, José Antonio Rodríguez Fachado, director territorial en Pontevedra de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, ha aportado la visión autonómica destacando que «en una sociedad y en una realidad que se enfrenta a tantos cambios, el poder de reinventarse es, por lo tanto, un superpoder».

Mientras que Álvaro Carou, concejal de Promoción Económica de Vilagarcía, ha apuntado que «tenemos que luchar contra la estigmatización tanto desde el lado de los propios trabajadores como de la empresa, porque a los 45 años tenemos talento de sobra no solo para reinventarnos, sino para hacerlo con éxito apoyándonos en la experiencia».

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La jornada contó con una sesión formativa complementaria enfocada a profesionales militares que buscan un nuevo camino profesional en el sector civil.