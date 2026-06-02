El Concello de Cambados reclama los 10.000 euros de la fachada al anterior dueño de Establecimientos Otero

El Concello de Cambados reclamará al antiguo propietario de Establecimientos Otero la factura por retirar las planchas que se estaban desprendiendo de la fachada. Cabe recordar que se trata de un grupo sueco de activos inmobiliarios que hace años se hizo con el total de Solvia, que antes fuera del Banco Sabadell.

Finalmente, la factura ha sido del doble de lo inicialmente previsto. En concreto, de 10.000 euros, según el alcalde, Samuel Lago, quien recordó hace unos días que actuaron mediante ejecución subsidiaria para evitar un accidente grave, como venían alertando los vecinos colindantes y sobre todo la propietaria más pegada, con un patio en el que acumulaba piezas ya caídas anteriormente.

Cabe recordar que el emblemático edificio tiene nuevo propietario desde hace unos meses y está ofreciéndolo a grandes operadores nacionales e internacionales como oportunidad de negocio, debido a su ubicación en la capital del albariño y la comarca, así como su configuración, por la cual se ganó el apelativo de «El Corte Inglés» de Cambados.

Noticias relacionadas

El grupo inversor mantenía contactos con compañías como Alcampo, Carrefour, Decathlon, Jysk, Pepco o Action, por nombrar algunas, con una propuesta de alquiler.