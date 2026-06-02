Catoira destina 77.000 euros a una nueva iniciativa para mejorar el paseo fluvial

El Concello de Catoira realizará una inversión de 77.000 euros para mejorar el paseo fluvial, dando continuidad a la rehabilitación y puesta en valor del itinerario a lo largo de sus 1.600 metros de longitud. El alcalde, Xoán Castaño, recuerda que esta nueva aportación se suma a los 170.000 euros ya invertidos en este mandato, gracias a los que se acometió una reforma general, renovando estructuras y maderas, así como realizando mejoras en la accesibilidad junto a obras puntuales en la zona del Mirador de As Torres y en el entorno de O Muíño do Cura.

Castaño apunta que las actuaciones de este año permitirán seguir avanzando en el mantenimiento de uno de los espacios más utilizados por los vecinos y visitantes, que, según subraya, «es prioritario para el gobierno local». El regidor explica que la financiación de esta nueva fase de actuaciones se estructura a través de diferentes fuentes: 12.000 euros proceden del canon eólico, 40.000 euros corresponden a fondos conseguidos por un cambio de finalidad del Plan + Provincia y los 25.000 euros restantes llegan de Mar de Santiago.

Entre las actuaciones concretas que se llevarán a cabo están la mejora del puente sobre el río Catoira que une la avenida con la zona de O Muíño de Moure, «una obra para la que existe proyecto hace tiempo, pero que estaba a la espera de conseguir financiación para poder realizarse. También se harán otros trabajos de mantenimiento genéricos, fundamentalmente de sustituciones de maderas en mal estado».

Castaño añade que consiguió el compromiso por parte de ADIF de construir una pasarela peatonal elevada para unir la avenida Eloy Domínguez con el itinerario peatonal de madera a la altura de STAC (antigua Cedonosa).

También subraya que el paso a nivel existente fue cerrado por ADIF «debido a su peligrosidad una vez que terminó las obras de acceso por el paseo Rei Romero, obteniendo el actual gobierno local un compromiso de que el administrador de infraestructuras ferroviarias creará la nueva conexión elevada tan pronto como sea posible».

«El cierre de ese paso no fue sorpresa para nadie. Estaba previsto desde los anteriores mandatos. Nosotros cuando llegamos negociamos con ADIF y ahora está realizando el proyecto de la pasarela, para lo cual estamos metiendo presión», añadió el nacionalista.

Castaño señala también que la puesta al día del paseo es un trabajo continuo, ya que se trata de una infraestructura de 1,6 kilómetros de longitud en madera con un ancho variable de entre 1,5 y 2,5 metros que «requiere de supervisión y acondicionamiento constante para garantizar su seguridad».

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«El paseo de las Torres de Oeste es una infraestructura icónica para el ayuntamiento, puesto que es utilizado tanto por vecinos de la zona como por visitantes. Conseguir el dinero para poder hacer frente a las mejoras es fundamental y prioritario para el gobierno local», asegura.