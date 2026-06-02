Cambados ultima el contrato para reformar el pabellón de San Tomé

El Concello de Cambados está ultimando la contratación del proyecto de reforma del pabellón del CEIP San Tomé. La empresa Padinsa Salnés se ha erigido como la propuesta por la mesa de contratación al presentar la mejor oferta económica, con una rebaja de 13.600 euros respecto al precio de licitación.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses, así que van justos para cumplir con el plazo de la financiación, pues tienen que estar terminados en septiembre para no perder la ayuda de 160.000 euros concedida con el Plan Extra de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de 2024.

Al contrato de este proyecto se presentaron otras tres empresas y su propósito es realizar una importante mejora en unas instalaciones muy utilizadas, pero que presentan carencias y un importante desgaste en algunos aspectos.

Así, se instalarán nuevas puertas abatibles, se sustituirá la actual de emergencias por otra con barra antipánico, se van a instalar asientos amarillos y azules de apoyo lumbar en la grada de hormigón, además de hacer cuatro zonas de escaleras con barandilla para mejorar los accesos.

Asimismo, se colocarán puertas correderas de chapa de acero cerrando el hueco existente ahora en la pared lateral opuesta a la grada, generando así un espacio de almacenaje, y también un cerramiento de policarbonato en los huecos superiores de los parámetros laterales.

Otra idea es dotar al pabellón de una cortina separadora motorizada de tela con su estructura metálica para soportarla, lo cual permitirá dividir la pista para simultanear actividades.

El proyecto incluye el acondicionamiento de los vestuarios, con la limpieza de las paredes y suelos, el pintado de los parámetros de bloque con pintura plástica. También se va a colocar un pavimento de linóleo antideslizante y se renovarán los inodoros y los lavabos existentes.

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La instalación de un sistema de megafonía también está contemplada, así como la sustitución de las luminarias existentes por otras de tipo led.