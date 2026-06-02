Bomberos de toda Galicia rinden homenaje a Xan Caneda en su jubilación tras medio siglo de sindicalismo

El histórico sindicalista arousano Xan Caneda recibió estos días un sentido homenaje de parte de bomberos de parques de toda Galicia por «todo lo importante que fuiste y que, sin duda alguna, sigues siendo para nosotros».

Así se lo trasladó un importante número de efectivos que quisieron hacer algo especial en la jubilación del grovense tras medio siglo de trayectoria.

Y es que lo consideran una pieza «vital y fundamental» de los logros conseguidos tras los muchos años de conflictos laborales vividos en este cuerpo de profesionales, en especial, los relacionados con la subrogación, «momentos muy duros, de mucha incertidumbre, de preocupación por nuestras familias y por nuestro futuro».

Así, se ganó su «respeto», le dijeron al sindicalista de CCCO en este acto, en el que entregaron una pequeña pieza escultórica.

Por su «manera de entender el sindicalismo», porque «no había postureo ni interés personal. Había experiencia, honestidad y sentido común».

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Hasta el punto de que, «para muchos de nosotros ya no solo eres un sindicalista o un representante, eres uno más de nuestra gran familia», añadieron, resumiendo todo su sentir con un «gracias» mayúsculo por «no soltarnos nunca de la mano, por pelear por nosotros y por apoyarnos y aguantarnos en esos momentos tan difíciles».