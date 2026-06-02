As Gharbosas organiza la primera Foliada do Piñeiriño en Vilagarcía de Arousa

La asociación As Gharbosas ha presentado la primera Foliada do Piñeiriño, el primer evento de grandes dimensiones que organiza este nuevo colectivo y que apadrina el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. El encuentro festivo se desarrollará el sábado, 13 de junio, en las instalaciones del parque del barrio, y contará con todos los elementos tradicionales de este tipo de celebraciones populares gallegas.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, reconoció el mérito que tienen As Gharbosas «debido a lo complejo que siempre es montar algo de este tipo, y más siendo una asociación tan nueva, de apenas un año, pero que cuenta con mujeres bravas que sacan adelante todo lo que se proponen».

La presidenta del colectivo, Mariló Ramos, explicó que, después de un año de ensayos de baile y pandereta, decidieron sacar la música a las calles y hacer partícipe de ella a todas las personas que lo deseen. Y lo hace contando con la colaboración de buena parte de los locales del barrio, «porque nosotros partimos de presupuesto cero» y de la asociación de vecinos Breogán, «que nos acoge y nos da todas las facilidades para que desarrollemos nuestra actividad».

La foliada se abrirá a las 11.00 horas con la apertura del mercado de artesanía, centrado en los instrumentos tradicionales. Media hora después comenzará el taller familiar que impartirá Andrea Menéndez. La agrupación Cantareiras Bulideiras recorrerá el barrio a partir del mediodía con un pasacalle. A las 13.30 arrancará el «Tradivermú», una peculiar sesión en la que el DJ Chiño pinchará, al estilo más actual, música tradicional.

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Tras el espacio reservado para el almuerzo comunitario, en el que cualquiera podrá participar llevando de casa su propia comida o adquiriéndola en los puestos de venta, a las 16.00 horas habrá un tiempo para los juegos tradicionales musicados. Habrá más talleres, una Foliadiña Infantil, un concierto de Ferriñas Bravas y, finalmente, una foliada abierta a cualquier grupo o intérprete.